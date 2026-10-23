Romania siết an ninh trường học sau hai vụ đâm dao nghiêm trọng

Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 22/10 tại Trường THPT Armand Călinescu ở thành phố Pitești (miền trung Romania), khi một nam sinh 15 tuổi dùng dao rựa tấn công trong nhà vệ sinh, khiến hai bạn cùng lớp bị thương.

Trước đó ba ngày, vào ngày 19/10, tại Trường THCS Ștefan cel Mare ở thành phố Bistrița (phía bắc Romania), một học sinh 13 tuổi cũng đã dùng dao đâm một cô giáo dạy toán và một bạn học sau khi đăng tải thông báo về kế hoạch tấn công của mình lên mạng xã hội TikTok.

Video học sinh 13 tuổi dùng dao đâm một cô giáo dạy toán và một bạn học tại Trường THCS Ștefan cel Mare ở thành phố Bistrița (phía bắc Romania) ngày 19/10. Video: X/RT

Trước hai vụ việc nghiêm trọng liên tiếp, Tổng thống Nicușor Dan đưa ra thông điệp nhấn mạnh rằng các sự cố này là "những tín hiệu mà chúng ta không còn tự cho phép mình phớt lờ".

Nhà lãnh đạo Romania khẳng định luật pháp và các quy định phòng chống bạo lực sẽ không bao giờ là đủ nếu không được áp dụng hiệu quả và nghiêm túc vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

Ông chỉ ra rằng trẻ em ngày nay đang lớn lên giữa hai thế giới thực và ảo, khiến nguy cơ bạo lực không còn dừng lại ở phạm vi sân trường. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ học sinh, Tổng thống Nicușor Dan tuyên bố: "Mỗi trẻ em đều có quyền được học tập trong một môi trường an toàn, được bảo vệ khỏi bạo lực và nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết".

Ông cũng kêu gọi các trường học xây dựng đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản để kịp thời can thiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý thực chất và thiết lập cơ chế bảo vệ vị thành niên hiệu quả trên nền tảng kỹ thuật số.

Phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống và dư luận, chính quyền mới được thành lập do Thủ tướng Luca Niculescu đứng đầu đã quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 23/10 để thống nhất kế hoạch hành động đảm bảo an toàn trường học.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Sorin Costreie và Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Phổ thông Sorin Ionescu đã đề xuất một loạt biện pháp cấp bách, bao gồm việc tuyển dụng khẩn cấp khoảng 1.000 nhân viên bảo vệ cho các trường học, tiến hành kiểm tra đột xuất công tác an ninh tại các cơ sở giáo dục, đồng thời xem xét sửa đổi luật để cho phép lực lượng an ninh kiểm tra ba lô học sinh khi có nghi vấn.

Ngoài ra, phía Bộ Giáo dục nước này cũng kiến nghị tăng gấp đôi mức phạt đối với các hành vi hành hung giáo viên và cân nhắc lắp đặt máy dò kim loại tại cổng trường.