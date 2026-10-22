Romania phê chuẩn chính phủ mới, khép lại hơn 5 tháng bế tắc chính trị

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Romania tại Bucharest. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn quốc gia Romania AGERPRES, Nội các mới nhận được 280 phiếu thuận, vượt mức tối thiểu 233 phiếu cần thiết. Đây là nỗ lực thứ tư của Tổng thống Dan trong năm nay nhằm thành lập chính phủ kể từ khi liên minh thân châu Âu trước đó sụp đổ.

Đảng Dân chủ Xã hội (PSD), lực lượng lớn nhất tại Quốc hội, đồng ý tham gia chính phủ và dự kiến nắm 11 vị trí Bộ trưởng. Các vị trí còn lại, trong đó có các bộ Tài chính, Năng lượng và Ngoại giao, sẽ do những chuyên gia không thuộc đảng phái đảm nhiệm. Một số đảng thân châu Âu khác cam kết ủng hộ Nội các dù không tham gia chính phủ.

Khủng hoảng chính trị kéo dài đã gây sức ép lên nền kinh tế Romania, khiến đồng nội tệ xuống mức thấp kỷ lục và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng. Chính phủ mới phải ưu tiên kiểm soát thâm hụt ngân sách, dự kiến ở mức 6,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2026, giảm so với hơn 9% năm 2024.

PSD yêu cầu chính phủ trình dự thảo ngân sách năm 2027 trước ngày 1-12 và không tăng thêm thuế. Romania cũng cam kết với Liên minh châu Âu (EU) đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP vào năm 2030.

Việc phê chuẩn Nội các mới tạo cơ sở khôi phục ổn định chính trị, song khả năng duy trì liên minh ủng hộ và thực hiện các cam kết tài khóa vẫn là thách thức lớn.