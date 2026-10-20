Romania phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Romania tại Bucharest. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn quốc gia Romania AGERPRES, chính phủ của ông Niculescu nhận được 280 phiếu thuận, vượt mức tối thiểu 233 phiếu cần thiết. Đây là nỗ lực thứ tư của Tổng thống Dan đề cử vị trí Thủ tướng trong năm nay, nhằm thành lập chính phủ kể từ khi liên minh thân châu Âu trước đó tan rã.

Đảng Dân chủ Xã hội (PSD), lực lượng lớn nhất tại Quốc hội Romania, đã đồng ý tham gia chính phủ và dự kiến nắm 11 vị trí bộ trưởng. Các vị trí còn lại, trong đó có các bộ Tài chính, Năng lượng và Ngoại giao, sẽ do các chuyên gia không thuộc đảng phái đảm nhiệm. Những đảng thân châu Âu khác tuy không tham gia nội các nhưng cam kết bỏ phiếu ủng hộ, giúp chính phủ có đủ số phiếu cần thiết để được Quốc hội phê chuẩn.

Khủng hoảng chính trị kéo dài đã gây sức ép lên nền kinh tế Romania, đẩy đồng nội tệ xuống mức thấp kỷ lục và khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tăng. PSD yêu cầu chính phủ công bố dự thảo ngân sách năm 2027 trước ngày 1/12 và không tăng thêm thuế; đảng này cũng sẽ đánh giá hoạt động của nội các sau 6 tháng.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ mới là kiểm soát thâm hụt ngân sách. Romania dự kiến ghi nhận mức thâm hụt tương đương 6,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2026, giảm so với hơn 9% GDP năm 2024. Nước này đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU) đưa tỷ lệ thâm hụt xuống dưới 3% GDP vào năm 2030.

Việc Quốc hội phê chuẩn chính phủ mới giúp Romania có cơ sở khôi phục ổn định chính trị và thúc đẩy các quyết sách kinh tế, trong đó có thông qua ngân sách năm tới. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự ủng hộ của các lực lượng chính trị và thực hiện các cam kết tài khóa sẽ là những thách thức lớn đối với nội các mới.