Romania nối lại đàm phán về sản xuất tên lửa SkyCeptor - một loại 'Patriot giá rẻ'

Romania đã nối lại các cuộc đàm phán về việc sản xuất tên lửa SkyCeptor - một phiên bản của tên lửa dẫn đường Stunner thuộc hệ thống phòng thủ David's Sling của Israel, được điều chỉnh để sử dụng với hệ thống phòng không Patriot.

Thông tin này được trang DefenseRomania đưa tin sau cuộc trao đổi giữa đại diện Bộ Quốc phòng Romania và giới báo chí.

Bộ Quốc phòng Romania đang tìm cách khôi phục chương trình tên lửa đánh chặn giá rẻ, dự kiến ​​sẽ được sản xuất tại nhà máy Electromecanica Ploiești ở Ploiești.

Theo thông báo từ bộ phận quân sự, các quan chức quốc phòng Romania gần đây đã nối lại đàm phán với công ty Rafael của Israel về việc "mở khóa" chương trình SkyCeptor.

Vào năm 2022, tập đoàn quốc phòng nhà nước Romarm - công ty mẹ của Electromecanica Ploiești - đã ký một biên bản ghi nhớ với công ty Mỹ Raytheon (nay là RTX) để sản xuất các tên lửa này, nhưng dự án hiện không có tiến triển.

Tháng 8/2023, Raytheon và Electromecanica Ploiești đã ký biên bản ghi nhớ thứ hai về việc sản xuất tên lửa đánh chặn SkyCeptor tại Romania. Sau lễ ký, Raytheon và Electromecanica sẽ bắt đầu thiết kế và xây dựng chung một nhà máy sản xuất tên lửa SkyCeptor.

Theo kế hoạch, năng lực của doanh nghiệp tương lai phải đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Romania và khách hàng nước ngoài. Raytheon kỳ vọng các quốc gia châu Âu trong số 19 nước vận hành hệ thống Patriot sẽ nhận được tên lửa được sản xuất tại Ploiesti.

Một đại diện của Công ty Raytheon nhấn mạnh vào thời điểm đó rằng họ đang tích cực làm việc liên quan tới chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật để khởi động sản xuất tên lửa tại Romania.

Tuy nhiên cần lưu ý, ở giai đoạn đầu, các bộ phận của tên lửa SkyCeptor sẽ được sản xuất tại Mỹ và Israel, chỉ có công đoạn lắp ráp cuối cùng sẽ diễn ra tại Romania.

SkyCeptor là một biến thể của tên lửa phòng không Stunner do công ty Rafael của Israel sản xuất, nó được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm ngắn - tầm trung, cũng như các mối đe dọa mới nổi khác.

Theo nhà sản xuất, tên lửa Stunner có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn tối đa 250 km và độ cao lên đến 15 km trong điều kiện lý tưởng. Tốc độ tối đa của nó là Mach 7,5.

Tên lửa đánh chặn hai tầng này được trang bị đầu đạn va chạm động năng, việc sử dụng đầu đạn này đòi hỏi tên lửa phải bắn trúng mục tiêu trực tiếp, bởi không có sự hỗ trợ của mảnh văng.

Tên lửa được trang bị cảm biến quang điện/hồng ngoại (EO/IR) kết hợp và hệ thống dẫn đường bằng radar. Trong giai đoạn bay hành trình, đạn nhận lệnh dẫn đường từ radar đặt trên mặt đất thông qua liên kết dữ liệu tích hợp.

Theo thông tin được đưa ra, chi phí sản xuất mỗi tên lửa đánh chặn Stunner chỉ vào khoảng 1 triệu đô la, trong khi giá thành đối với tên lửa Patriot phiên bản PAC-3 MSE có thể lên tới 4 - 5 triệu đô la.