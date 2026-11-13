Romania đề xuất chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ

Ngày 12/11, trả lời phỏng vấn báo Financial Times (Anh), Tổng thống Romania Nicușor Dan cho biết Bucharest đã đề xuất với Washington một số phương án cụ thể về quy mô lực lượng và cơ chế chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ tại nước này, trong bối cảnh các quốc gia Trung và Đông Âu tìm cách củng cố cam kết an ninh của Mỹ trước những diễn biến phức tạp liên quan đến Nga và xung đột tại Ukraine.

Ông Dan nhấn mạnh Romania mong muốn có thêm binh sĩ Mỹ cùng các năng lực quân sự có sức mạnh tác chiến cao hơn. Theo số liệu từ Văn phòng Tổng thống Romania, hiện có 1.172 quân nhân Mỹ đồn trú tại nước này, giảm so với khoảng 1.700 người trước đây. Văn phòng Tổng thống Romania được cho là đang cân nhắc mức đóng góp tài chính tương tự đề xuất của Ba Lan.

Trước đó, hồi tháng 9, Ba Lan đề nghị trả Mỹ 15.000 USD mỗi năm cho mỗi binh sĩ Mỹ đồn trú tại một căn cứ quân sự thường trực dự kiến xây dựng trên lãnh thổ nước này, đồng thời cam kết chi trả các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng của căn cứ. Hiện Mỹ có khoảng 10.000 binh sĩ tại Ba Lan, phần lớn được triển khai theo hình thức luân phiên. Warsaw đang thúc đẩy kế hoạch thành lập căn cứ thường trực mang tên dự kiến Fort Trump.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực phòng không, Romania có kế hoạch nâng cao khả năng phòng thủ tại Biển Đen, song khẳng định không muốn làm leo thang căng thẳng. Tổng thống Dan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu và cảng Constanța đối với hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, Mỹ còn duy trì lực lượng và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại căn cứ Deveselu, miền Nam Romania.

Đề xuất của Bucharest được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rà soát việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu và đã điều chỉnh giảm quân số tại Romania. Trong bối cảnh NATO tìm cách củng cố năng lực răn đe ở sườn Đông, Romania kỳ vọng việc chia sẻ chi phí sẽ góp phần duy trì và mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ, qua đó tăng cường an ninh khu vực Biển Đen.