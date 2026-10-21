Romania có Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị

Ngày 20/10, Quốc hội Romania đã bỏ phiếu phê chuẩn nội các do Thủ tướng Luca Niculescu đề xuất, với 280 phiếu thuận và 58 phiếu chống. Thủ tướng Luca Niculescu dự kiến sẽ nhanh chóng bắt tay vào điều hành chính phủ, với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng của Romania.

Tân Thủ tướng Romania Luca Niculescu. Ảnh: Inquam Photos

Trước đó, ngày 5/10, Tổng thống Nicușor Dan đã đề cử ông Niculescu vào vị trí Thủ tướng. Đây là ứng cử viên thứ tư được Tổng thống NicușorDan đề cử, sau khi ba ứng cử viên trước đó đều không thể thành lập chính phủ.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã bao trùm Romania kể từ tháng 5, khi Thủ tướng đương nhiệm Ilie Bolojan bị phế truất sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trước đó, chính phủ của ông Bolojan đã triển khai các biện pháp thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt do ghi nhận mức thâm hụt ngân sách thuộc nhóm cao nhất của Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc bỏ phiếu ngày 20/10 diễn ra chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Romania bác bỏ nội các do ông Siegfried Mureșan, ứng cử viên thứ ba do Tổng thống Nicușor Dan đề cử.