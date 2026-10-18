Romania bắn hạ hai thiết bị bay không người lái trên Biển Đen

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Romania, hai máy bay F-16 thuộc Không quân nước này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát không phận đã được điều động từ căn cứ không quân số 86 Borcea lúc 17 giờ 43 phút ngày 17/10, sau khi hệ thống radar phát hiện một nhóm mục tiêu bay cách đảo Rắn khoảng 120 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Nam.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết, lúc 17 giờ 59 phút, mục tiêu đầu tiên đi vào không phận Romania và bị một máy bay F-16 bắn hạ lúc 18 giờ 01 phút. Mục tiêu thứ hai xâm nhập không phận nước này lúc 18 giờ 01 phút và bị chiếc F-16 còn lại bắn hạ lúc 18 giờ 05 phút. Cơ quan này xác định cả hai mục tiêu đều là thiết bị bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Biển Đen tiếp tục giữ vai trò chiến lược đối với an ninh châu Âu, đặc biệt kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Romania, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có đường bờ biển giáp Biển Đen và nằm gần khu vực thường xuyên ghi nhận các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột.

Những vụ thiết bị bay không người lái đi vào không phận hoặc rơi xuống khu vực gần lãnh thổ các nước NATO ven Biển Đen đã làm gia tăng quan ngại về nguy cơ sự cố quân sự và yêu cầu tăng cường giám sát, bảo vệ không phận. Tuy nhiên, thông báo ban đầu của Bộ Quốc phòng Romania chưa nêu rõ nguồn gốc của hai thiết bị bay không người lái bị bắn hạ trong vụ việc ngày 17/10.