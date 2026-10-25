Roma níu chân Napoli, Lazio chiếm đỉnh Serie A

Napoli 2 lần đánh rơi chiến thắng trong trận cầu 6 bàn với Roma trên sân Diego Armando Maradona. Đáng tiếc nhất là tình huống trung vệ Leonardo Balerdi ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 89, chỉ 6 phút sau khi tiền vệ Scott McTominay đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Trước đó, Napoli từng tạo cách biệt 2-0 nhờ các bàn thắng của tiền vệ Frank Anguissa và Scott McTominay. Tuy nhiên, Roma vùng lên mạnh mẽ, lần lượt rút ngắn tỷ số rồi gỡ hòa 2-2 nhờ công Matias Soule và Leonardo Balerdi.

Tiền vệ Scott McTominay ăn mừng bàn thắng. Đáng tiếc, Napoli đã 2 lần đánh rơi lợi thế, để Roma cầm hòa 3-3 ở vòng 8 Serie A. Ảnh: Reuters

Không chỉ đánh rơi chiến thắng, Napoli còn mất HLV Massimiliano Allegri ở trận tiếp theo, do nhà cầm quân người Ý nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài cuối trận.

Trái lại, trận hòa giúp Roma kéo dài chuỗi bất bại tại Serie A lên 15 trận, tính từ mùa trước. Trong khi đó, tiền vệ Scott McTominay tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng, với 4 pha lập công trong 2 trận gần nhất.

Tận dụng cú sảy chân của các đối thủ cạnh tranh, Lazio đánh bại Parma 2-1 để vươn lên dẫn đầu Serie A. Tiền vệ Kenneth Taylor mở tỷ số, trước khi hậu vệ Diego Carlos phản lưới nhà, giúp đội bóng thủ đô Ý giành chiến thắng thứ 7 sau 8 vòng.

Với 22 điểm, Lazio tạm hơn Inter Milan 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Thầy trò HLV Gennaro Gattuso cũng duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch.

Các cầu thủ Lazio ăn mừng chiến thắng Parma 2-1 ở vòng 8 Serie A. Ảnh: Goal

Một đội bóng khác tiếp tục gây bất ngờ là Como. Sau chiến thắng 4-1 trước Man Utd tại Champions League, thầy trò HLV Cesc Fabregas đánh bại Sassuolo 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Anastasios Douvikas. Chân sút người Hy Lạp đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất, giúp Como vươn lên thứ 4 với 17 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Bologna giành chiến thắng 2-0 trên sân Cagliari nhờ các bàn thắng của trung vệ Nicolo Casale và tiền vệ Federico Bernardeschi. Đây mới là chiến thắng thứ 2 của Bologna tại Serie A mùa này, giúp đội bóng cải thiện vị trí sau khởi đầu chật vật.