Roma, Juventus, Liverpool và hai đội bóng thành Manchester cùng nhắm hậu vệ Barcelona

Roma, Juventus, Liverpool, Manchester United và Manchester City đều được cho là đang theo dõi hậu vệ trái người Tây Ban Nha.

Tương lai của Alejandro Balde tại Barcelona đang trở nên không chắc chắn khi thời gian thi đấu của hậu vệ này bị ảnh hưởng bởi những vấn đề chấn thương và sự cạnh tranh nhân sự ở vị trí hậu vệ cánh. Trong bối cảnh đó, hàng loạt đội bóng châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm đến khả năng chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi.

Theo những tin đồn chuyển nhượng mới nhất, AS Roma là cái tên vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Balde. Đội bóng Italy đang cạnh tranh với Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur.

Alejandro Balde đang được nhiều câu lạc bộ châu Âu quan tâm. Ảnh: Gongora/NurPhoto/Getty Images

Roma hiện đứng thứ ba tại Serie A, chỉ kém đội đầu bảng hai điểm. Giám đốc thể thao Tony D'Amico được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của Balde, trong khi HLV Gian Piero Gasperini cũng đánh giá cao hậu vệ trái này. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng đang là trở ngại lớn nhất đối với đội bóng thủ đô Italy.

Barcelona được cho là sẵn sàng bán Balde để có thêm ngân sách tăng cường lực lượng, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Vì vậy, khả năng hậu vệ người Tây Ban Nha rời Nou Camp ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 không bị loại trừ. Dù vậy, Roma khó đáp ứng mức giá khoảng 40 triệu euro mà đội bóng xứ Catalonia mong muốn.

Theo các nguồn tin, Roma đang cân nhắc phương án mượn Balde kèm điều khoản mua đứt thay vì thực hiện một thương vụ chuyển nhượng ngay lập tức. Đội bóng này cũng phải tính toán kỹ mức lương tương đối cao của hậu vệ người Tây Ban Nha trước khi đưa ra quyết định.

Trong khi đó, Juventus cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Balde. Đội bóng thành Turin được cho là đang tìm kiếm phương án thay thế trong trường hợp Andrea Cambiaso quyết định ra đi. Đáng chú ý, Barcelona cũng từng được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng của Cambiaso, qua đó làm dấy lên khả năng hai câu lạc bộ có thể cân nhắc một thương vụ trao đổi cầu thủ liên quan đến Balde.

Manchester United cũng không phải cái tên xa lạ trong cuộc đua này. Theo các nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford từng quan tâm đến Balde ở kỳ chuyển nhượng trước, nhưng hậu vệ này khi đó quyết định tiếp tục gắn bó với Barcelona. Hiện tại, khả năng Man Utd trở lại với thương vụ vẫn được bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, Liverpool và Manchester City cũng được cho là đang theo dõi tình hình của cầu thủ người Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của nhiều đội bóng lớn khiến tương lai Balde trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Dù nhận được sự quan tâm từ hàng loạt câu lạc bộ, vẫn chưa rõ đội bóng nào sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức đầu tiên. Mức phí khoảng 40 triệu euro cùng yêu cầu về tiền lương có thể là những yếu tố quyết định cuộc đua giành chữ ký của Balde trong thời gian tới.