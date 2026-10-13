Rolls-Royce Phantom Extended 100 Years: Nghệ thuật chế tác cho giới thượng lưu

Rolls-Royce Phantom Centenary. (Ảnh: Rolls-Royce Motor Cars Vietnam)

Phantom là dòng xe cao cấp nhất của Rolls-Royce. Trên phiên bản Extended với trục cơ sở kéo dài, không gian phía sau được mở rộng, tạo điều kiện bố trí các tiện ích phục vụ hành khách, đồng thời nhấn mạnh triết lý đề cao sự tĩnh lặng và riêng tư.

Năm 2025 đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ khi Phantom đầu tiên ra đời. Dấu ấn Centenary độc quyền được khắc bên khung xe, xuất hiện mỗi khi cửa mở, trở thành chi tiết nhận diện gắn với cột mốc đặc biệt này.

Ngoại thất của chiếc Phantom Extended 100 Years sử dụng phối màu xám kết hợp nóc và nắp ca-pô màu bạc tương phản. Xe được trang bị bộ mâm đĩa đặc Disc Wheel kích thước 22 inch, lấy cảm hứng từ thiết kế mâm cổ điển từng xuất hiện trên các mẫu Rolls-Royce trước đây. Theo thông tin được cung cấp, bộ mâm này có giá tùy chọn hơn 19.000 USD, tương đương khoảng 500 triệu đồng.

Dấu ấn trăm năm trong khoang xe xa xỉ. (Ảnh: Rolls-Royce Motor Cars Vietnam)

Không gian bên trong là điểm nhấn đáng chú ý của mẫu xe, với hai tông da trắng và nâu kết hợp cùng gỗ sồi vân chùm. Bề mặt gỗ được hoàn thiện bằng nhiều lớp sơn mài tại Goodwood, tạo độ bóng và chiều sâu cho vật liệu.

Dải gỗ được bố trí liền mạch từ bảng táp-lô đến khoang hành khách phía sau, tạo sự kết nối xuyên suốt trong thiết kế nội thất. Đây cũng là cách Rolls-Royce đưa dấu ấn di sản của Phantom vào các chi tiết trang trí.

Ở phía sau, hàng ghế thương gia tích hợp chức năng massage, hệ thống điều khiển rèm che độc lập, bàn gập và màn hình giải trí riêng. Xe còn có bệ tỳ tay cố định tích hợp hộc đựng bình chiết rượu, tủ mát champagne và bộ ly thủy tinh Bespoke.

Khám phá Rolls-Royce Phantom bản kỷ niệm 100 năm. (Ảnh: Rolls-Royce Motor Cars Vietnam)

thống âm thanh Bespoke được tinh chỉnh để phân bổ âm thanh trong toàn bộ khoang xe. Cùng với các tiện nghi phục vụ hành khách, những chi tiết này cho thấy cách Phantom Extended 100 Years kết hợp di sản thiết kế với trải nghiệm cá nhân hóa, trong đó sự xa xỉ được thể hiện qua vật liệu, kỹ thuật hoàn thiện và cách tổ chức không gian.