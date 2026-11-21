Rolls-Royce giới thiệu bộ cờ Backgammon do bộ phận cá nhân hóa Bespoke Collective phát triển, sử dụng các vật liệu và kỹ thuật chế tác tương tự trên những mẫu ô tô siêu sang của hãng.

Sản phẩm được phát triển tại trụ sở Rolls-Royce ở Goodwood (Anh), trong hơn một năm. Ý tưởng bắt nguồn từ chiếc Wraith sản xuất năm 1938, từng được trang bị bàn cờ Backgammon trong khoang hành khách phía sau.

Rolls-Royce Wraith đời 1938, cùng dòng xe với chiếc từng được đặt làm riêng có bàn cờ Backgammon trong khoang hành khách phía sau.

Điểm đặc biệt của bộ cờ nằm ở hệ thống bản lề gia công từ một khối nhôm nguyên khối, đánh bóng thủ công và xử lý anod hóa bề mặt. Biểu tượng Spirit of Ecstasy đặt tại bản lề có cơ chế tự cân bằng, luôn giữ phương thẳng đứng khi người dùng mở hoặc đóng hộp.

Khi mở, trục trung tâm xoay theo hướng ngược lại, để lộ bàn chơi cùng các ngăn chứa quân cờ bên trong. Mặt bàn sử dụng gỗ óc chó ghép vân đối xứng, cắt theo góc 55 độ, kết hợp các chi tiết khảm từ gỗ Royal Walnut và bạch đàn hun khói Smoked Eucalyptus.

Phần nội thất hộp được bọc da tự nhiên với hai tông màu Sunset và Sunrise, tương tự vật liệu sử dụng trong khoang cabin các mẫu xe Rolls-Royce. Bên ngoài trang trí bằng họa tiết đục lỗ Placed Perforation, một chi tiết lấy từ ngôn ngữ thiết kế nội thất ô tô của hãng.

Các chi tiết trên bộ cờ Backgammon của Rolls-Royce, từ quân cờ, xúc xắc đến bản lề nhôm tích hợp biểu tượng Spirit of Ecstasy, được chế tác bằng vật liệu và kỹ thuật hoàn thiện tương tự nội thất ô tô của hãng.

Các quân cờ được gia công từ vật liệu composite pha bauxite, hoàn thiện với hai màu đen Deep Night Sky và trắng Antarctica, không sử dụng phương pháp sơn hoặc nhuộm thông thường. Bộ sản phẩm còn có xúc xắc bằng nhôm anod hóa và cốc lắc xúc xắc với phần đế bọc da. Bàn cờ được thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn thi đấu.

Backgammon là trò chơi dành cho hai người, sử dụng xúc xắc để quyết định cách di chuyển quân trên bàn cờ. Trò chơi có lịch sử khoảng 5.000 năm, phổ biến tại nhiều quốc gia.

Theo Jabran Syed, nhà thiết kế phụ kiện của Rolls-Royce, Backgammon từ lâu đã gắn bó với nhiều khách hàng của hãng, thậm chí từng xuất hiện trên xe Rolls-Royce từ năm 1938. Bộ cờ mới tiếp nối ý tưởng đưa các chi tiết chế tác thủ công trên ô tô vào những vật dụng phục vụ đời sống.

Rolls-Royce hiện nhận đặt hàng sản phẩm thông qua hệ thống đại lý và các trung tâm cá nhân hóa Private Office. Hãng chưa công bố giá bán cũng như số lượng sản xuất.