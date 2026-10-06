Được biết, Rolls-Royce đã mất hơn 9 tháng để phát triển và hoàn thiện kỹ thuật đưa vỏ bào ngư vào các chi tiết khảm gỗ trên Phantom Hummingbird. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Anh quốc sử dụng loại vật liệu này cho các chi tiết trang trí nội thất.

Đặc điểm lông chim ruồi có màu sắc thay đổi theo ánh sáng.

Ý tưởng của chiếc Phantom độc bản lấy cảm hứng từ chim ruồi. Theo Rolls-Royce, loài chim này tượng trưng cho niềm vui, sự bền bỉ và khả năng nhận ra vẻ đẹp trong những điều thường ngày. Đặc điểm lông có màu sắc thay đổi theo ánh sáng cũng trở thành lý do để hãng lựa chọn vỏ bào ngư, loại vật liệu có thể chuyển sắc từ xanh dương sang xanh lá.

Rolls-Royce mất 9 tháng để hoàn thiện chi tiết độc bản trên Phantom Hummingbird

Việc đưa vỏ bào ngư vào các chi tiết khảm không đơn giản như thay một loại vật liệu trang trí thông thường. Rolls-Royce cho biết vỏ bào ngư mỏng và dễ vỡ hơn những vật liệu hãng từng sử dụng trước đây, buộc đội ngũ thủ công phải phát triển một quy trình mới.

Phần bàn picnic phía sau của Phantom Hummingbird được trang trí hình chim ruồi tạo thành từ 53 mảnh xà cừ và vỏ bào ngư, trong đó riêng phần cánh sử dụng 18 mảnh.

Ở tấm ốp dạng thác nước nằm giữa hai ghế sau, 84 mảnh vật liệu được ghép thủ công thành họa tiết lấy cảm hứng từ thực vật. Riêng ba tấm ốp này cần hơn 45 giờ hoàn thiện sau khi các mảnh vỏ được cắt và đặt bằng tay.

Để tìm ra phương pháp phù hợp, Rolls-Royce đã thử nghiệm 6 cách xử lý khác nhau trong hơn 9 tháng. Sau khi lựa chọn được quy trình, từng mảnh vỏ được cắt bằng laser với kích thước lớn hơn một chút, sau đó tiếp tục được mài và chỉnh bằng tay cho đến khi các đường ghép gần như biến mất.

Bên cạnh vỏ bào ngư và xà cừ, nội thất Phantom Hummingbird sử dụng rễ từ cây tần bì làm nền cho các chi tiết khảm. Gỗ bạch dương lấy từ một thân cây duy nhất được sử dụng ở một số khu vực khác để tạo sự tương phản với họa tiết chim ruồi.

Trần xe với hệ thống đèn mô phỏng bầu trời sao đặc trưng của Rolls-Royce.

Bên ngoài, Rolls-Royce Phantom Hummingbird được sơn hai tông màu gồm màu quả mâm xôi ở phần thân dưới và màu cát trắng ở phía trên. Một đường coachline được vẽ thủ công chạy dọc thân xe, kết thúc bằng hình chim ruồi nhỏ, tạo sự liên kết với chủ đề trong khoang nội thất.

Dù tập trung nhiều vào các chi tiết thủ công, Phantom Hummingbird vẫn giữ cấu hình quen thuộc của Phantom, gồm động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít và thiết kế trục cơ sở dài hướng đến không gian cho hàng ghế sau.

Chiếc xe không được sản xuất hàng loạt mà là một đơn đặt hàng riêng của một khách hàng, được thực hiện thông qua bộ phận Bespoke của Rolls-Royce và Private Office Dubai.

Do đó, Phantom Hummingbird không có kế hoạch bán đại trà hay phân bổ cho các đại lý. Rolls-Royce cũng không công bố giá của chiếc xe. Với khối lượng công việc thủ công và quy trình xử lý vật liệu mới được phát triển riêng, mức giá cuối cùng được giữ kín giữa hãng và khách hàng.

Nguồn: Autoblog