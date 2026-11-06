Rolls-Royce Ghost của BYD lộ diện, sắp ra mắt 'xứ nhà giàu'

Theo CarNewsChina, mẫu sedan siêu sang Yangwang Altior của BYD vừa được bắt gặp trên đường phố trước thời điểm chính thức ra mắt. Đáng chú ý, chiếc xe không còn sử dụng lớp ngụy trang như những lần xuất hiện trước, để lộ hàng loạt chi tiết thiết kế mang hơi hướm Rolls-Royce Ghost.

Thay vì lựa chọn Trung Quốc, BYD xác nhận sẽ trình làng Yangwang Altior tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 8/11, nơi tập trung nhiều khách hàng có khả năng chi trả cho những dòng ôtô siêu sang. Yangwang Altior, tên gọi Dingyao tại Trung Quốc, từng được biết đến với tên mã HU trong quá trình phát triển.

Đây là mẫu sedan đầu bảng được BYD định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S-Class, những cái tên quen thuộc trong phân khúc xe siêu sang. Qua những hình ảnh chạy thử mới nhất, không khó để nhận ra điểm tương đồng giữa Yangwang Altior và đối thủ đến từ Anh.

Mẫu sedan siêu sang mới của BYD Yangwang được bắt gặp lái thử ở UAE. Ảnh: Dong Ermeng.

Mẫu sedan Trung Quốc sở hữu thân xe dài, tỷ lệ thiết kế bề thế và phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn. Hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày lấy cảm hứng từ đỉnh đồng cổ của Trung Quốc, tạo điểm nhấn riêng cho mẫu xe mang thương hiệu Yangwang.

Tuy nhiên chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến Rolls-Royce Ghost lại nằm ở thiết kế cửa sau. Giống đối thủ châu Âu, Yangwang Altior sử dụng cửa sau mở ngược chiều cửa trước, với góc mở lên đến 90 độ. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp hành khách ra vào xe thuận tiện hơn. Phần đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu hình chữ nhật, kết hợp hàng loạt chi tiết mạ chrome trên thân xe.

Ngay cả bộ mâm cũng mang phong cách sang trọng với kích thước lớn và thiết kế dạng đĩa nguyên khối. Những hình ảnh chạy thử cho thấy BYD đang lựa chọn phong cách thiết kế khá quen thuộc trong phân khúc siêu sang, thay vì tạo ra một ngoại hình hoàn toàn khác biệt.

Theo thông tin rò rỉ trước đó, mẫu sedan có chiều dài khoảng 5.500 mm, đi cùng trục cơ sở 3.350 mm. Kích thước này đưa Yangwang Altior vào nhóm sedan cỡ lớn, hướng đến không gian rộng rãi cho hành khách phía sau.

Mẫu xe được cho là sẽ trang bị 4 mô-tơ điện cùng hệ thống treo thủy lực. Tuy nhiên BYD vẫn chưa công bố thông số công suất, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay khả năng tăng tốc của sản phẩm mới.

Hình ảnh xe được BYD hé lộ trước đó trên truyền thông. Ảnh: BYD.

Một chi tiết khác xuất hiện trên xe chạy thử là cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc. Trang bị này thuộc hệ thống hỗ trợ lái God's Eye của BYD, có khả năng hỗ trợ điều khiển phương tiện theo lộ trình thông qua tính năng Navigate On Autopilot (NOA). Hãng xe Trung Quốc trước đó cũng xác nhận sẽ mang công nghệ hỗ trợ lái God's Eye đến châu Âu.

Việc lựa chọn Abu Dhabi làm nơi ra mắt cũng thể hiện định hướng tiếp cận thị trường quốc tế của thương hiệu Trung Quốc, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu siêu sang vốn có lịch sử phát triển lâu đời. Tuy nhiên để cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost hay Mercedes-Maybach S-Class, Yangwang Altior sẽ cần nhiều hơn một thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại hay những thông số vận hành ấn tượng.

Bởi ở phân khúc này, giá trị thương hiệu và trải nghiệm dành cho hành khách cũng là những yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe.