Rolling Stone lên tiếng bênh vực Jay-Z trước tranh cãi về sân khấu Super Bowl 2027

Thông tin Jay-Z được lựa chọn biểu diễn tại chương trình nghỉ giữa hiệp Super Bowl 2027 đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận khán giả cho rằng những cái tên khác như Justin Bieber, Miley Cyrus hay Harry Styles xứng đáng với cơ hội này, tạp chí Rolling Stone lại lên tiếng bảo vệ quyết định lựa chọn nam rapper, khẳng định anh hoàn toàn xứng đáng với sân khấu âm nhạc danh giá bậc nhất nước Mỹ.

Theo POPLine ngày 27/10/2026, việc Jay-Z đảm nhận sân khấu Super Bowl 2027 không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ công chúng. Đáng chú ý, nam rapper không chỉ là nghệ sĩ được lựa chọn mà còn giữ vai trò giám tuyển và nhà sản xuất chương trình thông qua công ty Roc Nation. Điều này khiến quyết định lựa chọn chính mình của Jay-Z trở thành chủ đề bàn luận.

Tuy nhiên, Rolling Stone cho rằng những tranh cãi xoay quanh quyết định này không làm lu mờ năng lực và vị thế của nam rapper. Tạp chí nhận định Jay-Z là một trong những lựa chọn phù hợp nhất cho sự kiện có sức ảnh hưởng lớn như Super Bowl, bởi anh sở hữu danh tiếng, kho nhạc đồ sộ và khả năng trình diễn đã được chứng minh qua nhiều năm.

Theo Rolling Stone, Jay-Z có sức nhận diện không thua kém bất kỳ ngôi sao âm nhạc hàng đầu nào. Nam rapper sở hữu nhiều ca khúc kinh điển trải dài qua nhiều thập niên, đồng thời có khả năng làm chủ sân khấu quy mô lớn. Những màn trình diễn gần đây trong chuyến lưu diễn Jay-Z 30 được xem là minh chứng rõ ràng cho sức hút của anh.

Tạp chí nhắc đến ba đêm diễn liên tiếp của Jay-Z tại sân vận động Yankee ở New York và màn trình diễn tại SoFi Stadium vào tuần trước. Đây cũng chính là địa điểm dự kiến tổ chức Super Bowl 2027. Theo đánh giá của Rolling Stone, Jay-Z dễ dàng giữ chân khán giả bằng năng lượng và sức hút cá nhân, ngay cả khi có sự góp mặt của những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng.

Từ những dẫn chứng này, Rolling Stone khẳng định Jay-Z không chỉ là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng mà còn là một rapper xuất sắc, đủ khả năng đảm nhận sân khấu có lượng người theo dõi khổng lồ.

Đề cập đến việc Jay-Z tự lựa chọn mình cho vị trí biểu diễn, Rolling Stone thừa nhận quyết định này có phần tự đề cao bản thân. Tuy nhiên, tạp chí cho rằng điều đó không nhất thiết là vấn đề đáng chỉ trích. Khả năng quảng bá hình ảnh và kể câu chuyện cuộc đời của Jay-Z vốn là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự nghiệp của anh.

Từ những ngày đầu tại khu nhà ở Marcy Projects ở Brooklyn đến vị trí một doanh nhân quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc, Jay-Z đã nhiều lần kể lại hành trình vươn lên của mình và thuyết phục công chúng bằng những thành tựu đạt được. Theo Rolling Stone, nếu nam rapper không tự tin lựa chọn bản thân cho vị trí này, điều đó thậm chí có thể khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, vai trò của Jay-Z trong việc định hình chương trình nghỉ giữa hiệp Super Bowl cũng là yếu tố đáng chú ý.

Năm 2019, Jay-Z ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) thông qua Roc Nation, tham gia sản xuất và giám tuyển các chương trình biểu diễn. Kể từ đó, sân khấu Super Bowl liên tục quy tụ những nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc, thế hệ và nền văn hóa khác nhau.

Năm 2020, Shakira và Jennifer Lopez cùng biểu diễn. Năm 2021, The Weeknd đảm nhận sân khấu. Đến năm 2022, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hip-hop đình đám gồm Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige và Kendrick Lamar. Rihanna xuất hiện vào năm 2023, tiếp nối là Usher năm 2024 và Kendrick Lamar năm 2025. Tại Super Bowl 2026, Bad Bunny biểu diễn cùng sự góp mặt của Lady Gaga và Ricky Martin.

Những lựa chọn này cho thấy nỗ lực đưa nhiều màu sắc âm nhạc và bản sắc văn hóa lên một trong những sân khấu có sức lan tỏa lớn nhất thế giới. Đây cũng là cơ sở để những người ủng hộ Jay-Z nhìn nhận anh không đơn thuần là một nghệ sĩ được trao cơ hội, mà còn là người có ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo của chương trình trong những năm qua.

Theo thông tin được công bố, Super Bowl 2027 dự kiến diễn ra ngày 14/2 tại Inglewood, thuộc khu vực đô thị Los Angeles, Mỹ. Chương trình nghỉ giữa hiệp được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của Jay-Z, tính từ album đầu tay Reasonable Doubt phát hành năm 1996.

Dù vậy, việc Jay-Z đảm nhận cả vai trò giám tuyển lẫn nghệ sĩ biểu diễn vẫn có thể tiếp tục tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bên nhìn nhận đây là sự khẳng định xứng đáng dành cho một trong những rapper có ảnh hưởng nhất lịch sử hip-hop; bên còn lại có thể vẫn đặt câu hỏi về tính khách quan của quyết định lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý của công chúng sẽ không chỉ nằm ở việc Jay-Z có xứng đáng với sân khấu Super Bowl hay không, mà còn ở cách anh biến cơ hội này thành một màn trình diễn đủ sức thuyết phục những khán giả còn hoài nghi.