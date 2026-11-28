Rolex ít hoạt động hạn chế trên TikTok và thiếu đa dạng về dịch vụ trực tuyến. Ảnh minh họa: EPA.

Trong cuộc đua tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số, các thương hiệu đồng hồ xa xỉ không chỉ dựa vào danh tiếng lâu đời hay quy mô thị phần. Khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng và kết nối trải nghiệm mua sắm trực tuyến với trực tiếp đang trở thành những yếu tố giúp các hãng tạo lợi thế cạnh tranh.

Theo báo cáo Vogue Business Watch Index 2026 (Chỉ số ngành đồng hồ 2026 của Vogue Business), Cartier tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu quả tiếp thị số. Tuy nhiên, cuộc đua năm nay chứng kiến sự thăng hạng của IWC, Hublot và bước lùi của Rolex, Longines.

Thương hiệu lớn hụt hơi

IWC tăng 3 bậc, giữ vị trí thứ 2 với số điểm 95% nhờ chiến lược truyền thông tập trung vào kỹ thuật chế tác đồng hồ và giải đua Formula 1.

Hãng đồng hồ Thụy Sĩ thường xuyên đăng tải video ghi lại quá trình làm việc của các nghệ nhân. Trong đó, video lắp ráp mẫu Ingenieur Tourbillon 41 Ref. IW345901 thu hút hơn 10 triệu lượt xem và 500.000 lượt thích trên TikTok.

Hublot cũng gây bất ngờ khi tăng 7 bậc, đứng thứ 6 nhờ hiệu quả truyền thông trên Instagram, đặc biệt là các nội dung hợp tác với đại sứ thương hiệu trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật.

Những video nghệ nhân Florian Salzer lắp ráp đồng hồ nhận hàng triệu lượt thích trên TikTok cho IWC. Ảnh: @iwcwatches.

Trong khi đó, Rolex tụt 2 bậc, đứng thứ 5 dù ghi nhận khoảng 185 triệu lượt truy cập qua Google trong giai đoạn tháng 9/2025 - tháng 8/2026. Mức độ hoạt động hạn chế trên TikTok là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến thứ hạng của hãng.

Longines cũng giảm 5 bậc, xuống vị trí thứ 9. Thương hiệu vốn có sức ảnh hưởng trên các nền tảng Trung Quốc như Xiaohongshu và WeChat, song chưa tạo được độ phủ tương xứng trên mạng xã hội phương Tây.

Theo Vogue Business, những thương hiệu thu hút nhiều sự quan tâm trên các nền tảng trực tuyến chưa chắc mang lại trải nghiệm mua sắm tốt cho khách hàng.

Rolex là trường hợp điển hình. Năm 2025, hãng ghi nhận doanh thu 11 tỷ CHF (13,1 tỷ USD), tăng 4% so với năm trước, chiếm 32,9% thị phần. Thương hiệu dẫn đầu về hiệu quả truyền thông trên YouTube và được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google, chỉ sau Cartier.

Tuy nhiên, Rolex chỉ đứng thứ 17 về dịch vụ đa kênh do nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng được giao cho các nhà phân phối đảm nhiệm.

Ngược lại, Panerai đứng thứ 3 về dịch vụ đa kênh dù xếp thứ 18 về hiệu quả tiếp thị số, nhờ chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ tư vấn qua WhatsApp và khả năng kết nối trải nghiệm mua sắm trực tuyến với cửa hàng vật lý.

Khảo sát của Vogue Business cho thấy 79% người tiêu dùng mong muốn kiểm tra tình trạng sản phẩm theo thời gian thực, 76% quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng qua nhiều kênh, 74% muốn mua hàng trên website chính hãng và 73% muốn trực tiếp trao đổi với chuyên viên tư vấn khi mua sắm trực tuyến.

Luật chơi mới

Sự phát triển của chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đặt ra thách thức mới cho ngành đồng hồ xa xỉ. Bên cạnh SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), các thương hiệu bắt đầu quan tâm đến GEO (tối ưu hóa công cụ AI tạo sinh) nhằm gia tăng khả năng sản phẩm xuất hiện trong các câu trả lời do AI cung cấp.

Theo nghiên cứu công bố hồi tháng 3 của Bain & Company, công ty tư vấn quản lý toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, 56% người tiêu dùng Mỹ vẫn sử dụng Google, 16% chủ yếu hoặc luôn sử dụng chatbot AI và 28% kết hợp cả hai công cụ.

Tỷ lệ chủ yếu hoặc luôn sử dụng chatbot AI ở Gen Z và Millennials lần lượt là 25% và 24%.

Trước sự thay đổi này, thương hiệu đồng hồ độc lập của Đức Nomos Glashütte đã bắt đầu điều chỉnh website nhằm giúp chatbot AI dễ dàng đọc dữ liệu và đề xuất sản phẩm của hãng.

Tuy nhiên, khả năng xuất hiện trong câu trả lời của AI còn phụ thuộc vào các bài viết trên phương tiện truyền thông, đánh giá của khách hàng và những cuộc thảo luận trên mạng xã hội, đặc biệt là Reddit và Substack.

Tại triển lãm Watches and Wonders, Ulysse Nardin gây chú ý với hai robot nhảy múa, chào đón khách tham quan. Ảnh: Ulysse Nardin.

Các thương hiệu quy mô nhỏ cũng có thể tạo sức ảnh hưởng nhờ những chiến dịch truyền thông ít tốn kém.

Ulysse Nardin, hãng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, từng hợp tác với nghệ nhân Amaury Guichon thực hiện tác phẩm điêu khắc bằng chocolate mô phỏng mẫu đồng hồ Freak, thu hút khoảng 500 triệu người xem.

Tại triển lãm Watches and Wonders, hãng còn thuê hai robot nhảy múa cùng khách tham quan với chi phí thấp hơn giá một trang quảng cáo trên tạp chí. Hoạt động này khiến nhiều khách tham quan chủ động quay phim, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Matthieu Haverlan, Giám đốc điều hành Ulysse Nardin, những chiến dịch sáng tạo góp phần đưa Freak trở thành dòng sản phẩm chủ lực, đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu của thương hiệu.