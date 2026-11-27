Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị mắc kẹt trong khe hẹp giữa hai nhà dân trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là anh N.C.V. (trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/11, anh V. không may rơi xuống khe tường giữa hai nhà dân tại số 80 đường Lương Thế Vinh, phường Buôn Ma Thuột.

Do khe tường hẹp, chân bị mắc sâu, nạn nhân không thể tự thoát ra ngoài. Dù vẫn tỉnh táo nhưng anh V. bị thương, mắc kẹt trong tình trạng khó khăn.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án giải cứu.

Sau quá trình tiếp cận, tổ công tác đã đưa được nạn nhân ra khỏi khe tường, bảo đảm an toàn và phối hợp hỗ trợ đưa đi kiểm tra, điều trị thương tích.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại những khu vực có khe hẹp giữa các công trình nhà ở, đặc biệt khi di chuyển hoặc tiếp cận những vị trí nguy hiểm.