Rơi xuống giếng sâu 15m, người đàn ông tìm gặp ân nhân sau 7 tháng được cứu mạng

Jonno Stubbs gặp lại Jack Gaskell để nói lời cảm ơn. Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Cheshire

Jonno Stubbs gặp tai nạn vào tháng 2/2026 khi rơi xuống giếng tại nhà riêng ở Staffordshire (Anh). Cú ngã khiến anh bị thương và hiện vẫn trong quá trình hồi phục.

Nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh rể của Stubbs, lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng có mặt. Do giếng sâu và không gian bên trong chật hẹp, những người lính cứu hỏa đơn vị Cứu hộ Kỹ thuật thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Cheshire được điều đến hỗ trợ.

Trong số những người tham gia cứu hộ có lính cứu hỏa Jack Gaskell, theo People. Anh cho biết, việc nhận được báo cáo về người bị rơi xuống giếng, đặc biệt là ở khu vực đông dân cư là "chuyện hiếm gặp", 100 triệu trường hợp mới có một.

Jack Gaskell là người trực tiếp đi xuống giếng để tiếp cận Stubbs. Trong điều kiện làm việc khó khăn, anh hỗ trợ cố định Stubbs vào dây đai cứu hộ để các thành viên trong đội có thể đưa cả 2 lên mặt đất an toàn.

Jonno Stubbs bị ngã xuống giếng. Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Cheshire

Sau khi Stubbs được đưa ra khỏi giếng, anh được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Khi tỉnh lại, Stubbs muốn tìm gặp người lính cứu hỏa - ân nhân đã trực tiếp giúp anh thoát khỏi chiếc giếng.

"Anh ấy là người hùng. Tất cả các thành viên trong đoàn đều vậy. Nếu không có họ, tôi đã không ngồi đây", Stubbs nói.

Hôm 14/9, anh tìm được Gaskell và 2 người sắp xếp gặp nhau tại Trạm Cứu hỏa Knutsford.

“Trong 22 năm làm công tác cứu hỏa, chưa bao giờ có ai liên lạc và tìm gặp tôi sau vụ việc”, Gaskell xúc động nói.

Việc Stubbs chủ động liên hệ và bày tỏ sự cảm kích có ý nghĩa rất lớn với Gaskell. Từ một vụ cứu hộ hồi tháng 2, giờ đây, Stubbs và Gaskell đã trở thành đôi bạn, sẽ tiếp tục giữ liên lạc trong tương lai.

Stubbs cũng gửi lời cảm ơn đến vợ của mình - Becci Fisher, đội ngũ y tế và công ty nơi anh làm việc vì đã hỗ trợ anh trong suốt quá trình hồi phục.