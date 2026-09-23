Rời xa MU là bão tố, Anthony Martial giờ ra sao?

Theo L’Équipe, cựu tiền đạo MU hiện là cầu thủ tự do và dự kiến đưa ra quyết định về bến đỗ tiếp theo trong tuần tới. Nhận sự quan tâm từ nhiều CLB, Martial nhiều khả năng không trở lại Ligue 1.

Anh đã được giới thiệu cho một số CLB Pháp trong mùa hè. Cựu tuyển thủ Laurent Koscielny xác nhận, Lorient từng được mời chiêu mộ tiền đạo này, nhưng đội bóng vùng Bretagne không đồng ý.

MU từng có những năm tháng thi đấu cho MU - Ảnh: SunSport

AJ Auxerre do cựu HLV U21 Anh Will Still dẫn dắt là CLB Pháp duy nhất gửi đề nghị chính thức, song hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hiện Malaga và một đội bóng giấu tên của Tây Ban Nha đang đàm phán với Martial. Hai CLB hàng đầu của Nga là CSKA Moscow và Krasnodar cũng liên hệ, đồng thời tìm cách thuyết phục cựu chân sút MU chuyển tới thi đấu tại xứ sở bạch dương.

Việc Martial từ chối lời đề nghị hậu hĩnh từ Libya cho thấy tiền đạo người Pháp vẫn ưu tiên trở lại sân khấu bóng đá châu Âu.

Al-Ittihad Tripoli dụ ngọt anh ký hợp đồng 2 năm với tổng giá trị khoảng 12,9 triệu bảng, bao gồm 8,6 triệu bảng tiền lương sau thuế cùng khoản phí lót tay lên tới 4,3 triệu bảng.

Nếu chấp thuận, Martial có thể bỏ túi toàn bộ khoản tiền khổng lồ này trong thời hạn hợp đồng kéo dài đến mùa thu năm 2028.

Al-Ittihad gần đây gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Maroc - Sofiane Boufal và muốn biến Martial thành bản hợp đồng đình đám tiếp theo.

Hiện Martial cần bến đỗ mới để hồi sinh sự nghiệp - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, quyết định từ chối của Martial cho thấy anh muốn hồi sinh sự nghiệp, thay vì lựa chọn một hợp đồng béo bở bên ngoài châu Âu.

Martial từng có 9 năm khoác áo MU sau khi chuyển đến từ Monaco năm 2015 với mức phí khoảng 50 triệu bảng, qua đó trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới thời điểm ấy.

Anh ghi 90 bàn sau 317 lần ra sân cho Quỷ đỏ, trước khi lần lượt khoác áo AEK Athens và Monterrey.

Martial chưa chơi trận chính thức nào kể từ tháng 3, nhưng với tư cách cầu thủ tự do, anh có thể ký hợp đồng với một CLB mới ngoài kỳ chuyển nhượng.