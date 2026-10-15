Rời xa hào quang showbiz, Hoa hậu từng sống trong nhà mái lá nay ở biệt thự Hà Nội, vừa nhận bằng Tiến sĩ

Sinh năm 1985 tại Hải Phòng, Nguyễn Thị Huyền là một trong những Hoa hậu Việt Nam ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng bởi nhan sắc Á Đông đằm thắm cùng phong thái trang nhã. Dẫu vậy, sau khi chạm tay đến vương miện Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19, người đẹp không chọn theo đuổi sự nổi tiếng trong showbiz mà tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Mới đây nhất, cô vừa đón nhận một niềm vui lớn trên hành trình nghiên cứu của mình.

Vào chiều ngày 13/10 vừa qua, nàng hậu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí với đề tài mang tên: “Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên đại học Việt Nam hiện nay”.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không chọn hào quang showbiz mà tiếp tục con đường tri thức.

Dựa trên bản tóm tắt luận án được Học viện công bố, công trình nghiên cứu của cô đã thực hiện khảo sát trên 2.053 sinh viên thuộc 10 trường đại học cùng 35 cuộc phỏng vấn sâu. Luận án phân tích chi tiết thói quen tiếp cận tin tức của sinh viên qua nhiều nền tảng, chỉ ra rằng mạng xã hội có thể là nơi đầu tiên họ đọc được tin tức, nhưng báo chí chính thống mới là nguồn kiểm chứng tính xác thực.

Như vậy, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã chính thức trở thành tiến sĩ ở tuổi 41. Cô cho biết sau khi lấy bằng tiến sĩ, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người đẹp trở thành tiến sĩ ở tuổi 41.

Từ nhiều năm trước, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã ưu tiên con đường học vấn thay vì ánh hào quang làng giải trí. Đến năm 2005, chỉ tròn một năm sau ngày đăng quang, cô quyết định lên đường sang Anh theo học chuyên ngành Báo chí ở Đại học Middlesex (Vương quốc Anh). Sau khi kết thúc khóa học và về nước, nàng Hậu từng đảm nhận vị trí biên tập viên tại kênh VTV4 cũng như góp mặt trong một số hoạt động nghệ thuật nhưng không gắn bó lâu dài.

Trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, Nguyễn Thị Huyền nói cô không ham hào quang và yêu nghề báo. Cô cũng cho biết mình là giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 2012, đồng thời chia sẻ niềm vui khi được làm công việc yêu thích, đồng hành với sinh viên.

Suốt chặng đường làm việc và giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đồng thời theo học chương trình nghiên cứu sinh tại đây. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, bài báo khoa học cùng các tham luận tại nhiều hội thảo chuyên ngành.

Nguyễn Thị Huyền là giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 2012.

Trước khi được biết đến với danh hiệu hoa hậu, ít ai biết rằng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng cùng gia đình sống trong căn nhà đơn sơ ở Hải Phòng. Câu chuyện này được cô chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2020 trong một lần kêu gọi ủng hộ quyên góp hướng về đồng bào miền Trung trong mùa mưa bão.

Cô hồi tưởng lại, giữa những ngôi nhà cao tầng kiên cố xung quanh, ngôi nhà của gia đình cô khi đó vẫn chỉ là túp nhà mái lá với bức tường gạch ba banh. Mỗi lần bão lớn đổ bộ, bố cô lại phải lấy dây thừng to buộc chặt một đầu vào cột nhà, đầu còn lại kéo sang gia cố vào khung cửa sắt của nhà hàng xóm bên cạnh để giữ cho mái nhà khỏi bị tốc.

Sau những trận mưa bão, nước tràn vào nhà, hai anh em cô dùng xẻng nhựa tát nước ra ngoài. Đồ đạc bị ngâm nước, còn cả nhà có lúc phải nằm đất vì không có chỗ ngủ khô ráo.

Ít ai biết rằng, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng cùng gia đình sống trong căn nhà đơn sơ ở Hải Phòng.

Khác hẳn với những ngày tháng gian khó trước kia, ở thời điểm hiện tại, nàng Hậu đã gặt hái sự nghiệp thành công cùng một mái ấm bình yên, thong dong bên những người thân yêu trong căn biệt thự rộng rãi tại Hà Nội. Trong một buổi trò chuyện vào năm 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bộc bạch rằng cô cùng 3 con đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, ấm áp. Cả gia đình luôn duy trì thói quen sum họp mỗi buổi tối dù lịch trình làm việc của mẹ lẫn việc học tập của các con đều khá bận rộn. Nàng Hậu cũng tâm sự, cô rất thích dành thời gian chăm chút cho các con, tự tay nấu ăn và trở thành người bạn đồng hành luôn lắng nghe con cái.