Rời vị trí Tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre, ông Phạm Thứ Triệu đầu quân về Vinalink

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (HoSE: VNL) vừa công bố báo cáo về việc ông Phạm Thứ Triệu và doanh nghiệp có liên quan chính thức trở thành nhóm cổ đông lớn sau giao dịch cổ phiếu ngày 2/11/2026.

Theo báo cáo, ông Triệu đã mua thêm 13.200 cổ phiếu VNL, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 487.700 đơn vị lên 500.900 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,2933% lên 3,3825% vốn điều lệ Vinalink.

Bên cạnh đó, tổ chức có liên quan đến ông Triệu là Công ty Cổ phần Thương mại và Rang xay Cà phê Việt Nam - nơi ông hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc -cũng đang sở hữu 245.000 cổ phiếu VNL, tương đương 1,6544% vốn điều lệ.

Sau giao dịch trên, tổng lượng cổ phiếu VNL do ông Triệu và doanh nghiệp có liên quan nắm giữ đạt 745.900 đơn vị, tương ứng 5,0369% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Qua đó, nhóm nhà đầu tư này chính thức vượt ngưỡng sở hữu 5% và trở thành nhóm cổ đông lớn tại Vinalink.

Ông Phạm Thứ Triệu

Ông Phạm Thứ Triệu sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Đại học Kinh tế TP.HCM và là doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư tài chính cũng như dược phẩm.

Giai đoạn 2002 - 2006, ông làm Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C. Từ năm 2006 đến 2013, ông chuyển sang lĩnh vực chứng khoán, lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó phòng Tư vấn tài chính và Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của Công ty Chứng khoán MB (MBS). Trong giai đoạn 2013 - 2015, ông tiếp tục công tác tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) với chức vụ Trưởng phòng Tư vấn và Phó giám đốc Chi nhánh TP.HCM.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Triệu diễn ra vào cuối năm 2014 khi ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco, HoSE: DBT). Ông giữ cương vị này đến tháng 4/2019, trước khi chuyển sang trực tiếp điều hành doanh nghiệp với chức danh Tổng giám đốc.

Ngoài Bepharco, ông Triệu từng tham gia quản trị nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu. Trong đó, ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Dược phẩm Yên Bái từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2025.

Liên quan đến hoạt động tại Dược phẩm Bến Tre (Bepharco), doanh nghiệp này vừa bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh, sinh năm 2002, giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 1/11. Đáng chú ý, nữ lãnh đạo trẻ tuổi này mới gia nhập doanh nghiệp từ tháng 8/2026 và từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc trước khi được giao trọng trách điều hành cao nhất.

Về quá trình hình thành và phát triển, Bepharco được thành lập năm 1963. Đến năm 2004, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn.

Năm 2009, cổ phiếu Bepharco được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã DBT. Sau khi Nhà nước giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống 34% vào năm 2013 và hoàn tất thoái vốn vào cuối năm 2014, đến năm 2020, cổ phiếu DBT đã chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Bepharco ghi nhận doanh thu thuần khoảng 417,5 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với mức 404,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt khoảng 24,7 tỷ đồng, tăng hơn 137% so với nửa đầu năm 2025.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ hoạt động chuyển nhượng 3,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, mang về hơn 16 tỷ đồng doanh thu tài chính. Tính đến thời điểm cuối quý II/2026, tổng tài sản của Bepharco đạt khoảng 881,6 tỷ đồng; nợ phải trả ở mức 585,1 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt khoảng 296,5 tỷ đồng.