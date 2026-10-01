Rơi từ tầng 8 xuống làm lõm mái tôn, cô gái tỉnh dậy rồi thản nhiên lấy điện thoại ra 'lướt' trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh

Sự việc hi hữu xảy ra vào rạng sáng 27/9 tại thành phố Sihanoukville, Campuchia. Người dân trong khu vực nghe thấy 1 tiếng động lớn nên chạy ra ngoài kiểm tra.

Tại hiện trường, họ phát hiện 1 cô gái trẻ nằm trên phần mái tôn của ngôi nhà gần tòa nhà cao tầng. Cú rơi mạnh đến mức làm lõm hẳn 1 khu vực trên mái.

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, cô gái được cho là đã rơi từ tầng 8 của tòa nhà. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến nạn nhân ngã xuống chưa được xác định.

Cô gái rơi xuống từ tầng 8 làm lõm hẳn một phần mái tôn. Ảnh: TNB News

Ban đầu, những người chứng kiến lo sợ cô gái đã tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng. Do tình huống bất ngờ và chưa rõ tình trạng của nạn nhân, không người dân nào dám tiến đến gần.

Cô gái nằm trên mái tôn khoảng 30 phút rồi bất ngờ tỉnh lại và ngồi dậy. Sau đó, cô lấy điện thoại ra sử dụng trong khoảng 20 phút, khiến những người đang có mặt tại hiện trường không khỏi kinh ngạc.

Tiếp đó, nạn nhân tự mình trèo từ mái tôn xuống dưới rồi rời đi. Không có thông tin cho biết cô đã đến bệnh viện kiểm tra hay được điều trị sau vụ việc. Tình trạng sức khỏe của cô gái sau khi rời hiện trường cũng chưa được công bố.

Dù nạn nhân vẫn tỉnh táo, có thể tự di chuyển và bên ngoài dường như không xuất hiện thương tích nghiêm trọng, người bị ngã từ độ cao lớn vẫn có thể đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Lực tác động mạnh khi cơ thể va xuống bề mặt có thể gây chảy máu trong hộp sọ hoặc tổn thương nội tạng. Những thương tích này không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay bằng dấu hiệu có thể quan sát bằng mắt thường.

Người bị ngã từ trên cao cũng có nguy cơ tổn thương hoặc gãy cột sống ở vùng cổ và lưng. Nếu người xung quanh tự ý bế, kéo hoặc di chuyển nạn nhân sai tư thế, tác động có thể làm tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.

Trong tình huống tương tự, nạn nhân cần được giữ nguyên vị trí, cố định trục đầu, cổ và lưng, đồng thời gọi lực lượng cấp cứu y tế. Việc nạn nhân vẫn tỉnh táo hoặc có thể tự đứng dậy không đồng nghĩa với việc cơ thể hoàn toàn không bị tổn thương.