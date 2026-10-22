Rơi từ tầng 5 khi đi phụ hồ giúp bố chạy thận: Mẹ tử vong, con trai nguy kịch

Vũ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Video: Huệ Loan)

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hoàng Long Vũ, 23 tuổi, thôn Minh Thượng, Thiệu Hóa, Thanh Hóa vẫn nằm hôn mê trên giường. Bên ngoài phòng bệnh, ông Hoàng Văn Vang, 57 tuổi - cha của Vũ ngồi lặng. Ông vừa chạy thận xong, cơ thể vốn yếu ớt vì bệnh thận giai đoạn cuối, vẫn cố đến bệnh viện xem tình hình con thế nào.

Ông gần như không còn sức lao động, mỗi tuần phải chạy thận ba buổi. Trước đây, bà Nguyễn Thị Rằng (49 tuổi) - vợ ông, cùng con trai đi làm phụ hồ, kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo những khoản chi phí điều trị cho chồng. Giờ bà không còn.

Tai nạn xảy ra ngày 4/10. Vũ cùng mẹ đi làm phụ hồ thì hai mẹ con không may ngã từ tầng 5. Bà Rằng tử vong tại chỗ. Vũ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ hôm đó đến nay, anh vẫn hôn mê.

Thời điểm vợ mất, ông Vang đang phải chạy thận, không kịp về nhìn mặt vợ lần cuối. (Ảnh: Đặng Thao)

Trong khi con trai được đưa ra Hà Nội, gia đình ở quê phải lo hậu sự cho bà Rằng. Người chồng đang chạy thận, không thể lập tức trở về. Người con trai nằm viện. Đám tang của bà Rằng vì thế thiếu bóng chồng và người con trai. Hàng xóm, họ hàng phải cùng nhau lo liệu. “Vợ tôi mất mà tôi không được nhìn mặt lần cuối. Con thì nằm ở Hà Nội, tôi cũng chẳng biết nó có qua khỏi không”, ông Vang nói.

Ông Vang mắc bệnh thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần. Sức khỏe yếu khiến ông không thể làm việc ổn định, cuộc sống gia đình phụ thuộc phần lớn vào những khoản thu nhập ít ỏi từ công việc làm thuê của vợ con.

Vũ sinh năm 2003. Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng, anh vẫn cùng mẹ làm những công việc nặng nhọc để phụ giúp gia đình. Phụ hồ là công việc vất vả, nhưng có tiền công theo ngày. Hai mẹ con ai thuê gì làm nấy, cố gắng kiếm thêm tiền lo sinh hoạt và những khoản thuốc men, đi lại cho ông Vang. “Tôi bệnh như thế, tuần nào cũng phải đi chạy thận. Nhà chẳng có ruộng vườn, hai mẹ con chỉ biết đi làm thuê kiếm sống”, ông Vang kể.

Vũ được chẩn đoán đa chấn thương, hiện điều trị tại khoa gây mê. (Ảnh: Huệ Loan)

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Vũ được chẩn đoán đa chấn thương, hiện điều trị tại khoa Gây mê. Nam bệnh nhân bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi phải; chấn thương bụng kín, tụ máu mạc treo, tụ máu sau phúc mạc; vỡ xương cùng phức tạp và gãy 1/3 xương cánh tay phải. Tình trạng của Vũ nặng, tiên lượng xấu, cần tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực.

Mỗi ngày trôi qua với gia đình lúc này đều là một ngày thấp thỏm trước cửa phòng bệnh. Người thân không chỉ chờ bác sĩ thông báo về tình trạng của Vũ mà còn phải tính toán từng khoản chi phí điều trị.

Trong nhà, ngoài ông Vang đang mắc bệnh nặng, còn Hoàng Thị Ngọc Ánh, sinh năm 2006, em gái Vũ, hiện vẫn đi học và chưa có khả năng tự trang trải cuộc sống. Mẹ mất, anh trai và bố đi viện, Ánh một mình lẻ loi trong căn nhà cấp 4 dột nát, lo cơm cúng cho mẹ mỗi ngày.

Sau kỳ chạy thận, ông Vang đến viện Việt Đức chăm sóc con. (Ảnh: Huệ Loan)

Ông Trịnh Đình Cầu, trưởng thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa, xác nhận gia đình ông Vang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bệnh thận của ông Vang khiến gia đình nhiều năm nay phải xoay xở từng khoản tiền.

Vợ con ông là những người còn sức lao động nên tranh thủ đi làm thuê, phụ hồ để có thu nhập. Sau tai nạn, gánh nặng ấy dồn cả lên những người thân vốn không có điều kiện.

Một người phải chạy thận để duy trì sự sống. Một người đã mất sau tai nạn. Một người đang được các bác sĩ giành giật từng cơ hội sống. Cô con gái vẫn còn đi học. “Gia đình vốn chật vật vì bệnh tật nay gần như không còn nguồn thu nhập. Trước mắt họ là chi phí điều trị cho Vũ, tiền sinh hoạt và những khoản phát sinh sau tai nạn, trong khi ông Vang vẫn phải duy trì lịch chạy thận đều đặn”, ông Cầu nói.

Từ một chuyến đi làm thuê kiếm tiền cho gia đình, Vũ trở thành người nằm lại trong phòng bệnh. Người mẹ không trở về. Người cha sau mỗi buổi chạy thận lại cố gắng đến bên con.

Gia đình hiện rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho Vũ, lo hậu sự cho bà Rằng và duy trì việc chạy thận cho ông Vang.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Hoàng Long Vũ, xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26038 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.