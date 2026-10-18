Rơi trực thăng tấn công tại Saudi Arabia, 2 người thiệt mạng

Một trực thăng trinh sát và tấn công hạng nhẹ AH-6i của Saudi Arabia đã rơi tại thành phố Najran, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. (Nguồn: The Business Standard)

Người phát ngôn khẳng định chiếc trực thăng bị rơi do sự cố kỹ thuật, tại khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Vệ binh quốc gia Saudi Arabia.

Trước đó một ngày, lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần Najran khi máy bay này đang thực hiện các hoạt động được cho là thù địch nhằm vào các vị trí của Houthi dọc khu vực biên giới.

Hiện chưa rõ hai bên có đề cập đến cùng một chiếc trực thăng hay không.

(theo Reuters)