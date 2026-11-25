Hiện trường vụ trực thăng rơi. Ảnh: IHA

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trực thăng này đã bị rơi sau khi cất cánh thực hiện chuyến bay huấn luyện ở tỉnh Eskisehir, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đội tìm kiếm và cứu nạn được điều động đến hiện trường đã tìm thấy xác chiếc trực thăng AS-532.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận toàn bộ 5 quân nhân có mặt trên trực thăng đều đã tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ máy bay rơi.

Đây là vụ tai nạn trực thăng quân sự thứ hai trong khoảng 2 tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào ngày 12-11, một trực thăng quân sự S-70 đã bị rơi tại tỉnh Malatya, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến tất cả 4 quân nhân trên máy bay thiệt mạng.

Theo Al-Monitor