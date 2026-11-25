“5 đồng đội anh hùng của chúng ta đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng thuộc lực lượng không quân, xảy ra khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 24/11 (giờ địa phương). Sau khi trực thăng rơi, một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm sau khi đám cháy được dập tắt.

Hình ảnh do truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy nhiều phương tiện cứu hộ tập trung tại khu vực đồng trống rộng lớn gần quận Tepebasi, tỉnh Eskisehir. Phi cơ dường như đã vỡ vụn khi tiếp đất, chỉ còn phần đuôi nguyên vẹn và bị lật ngửa.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày 12/11, vụ rơi trực thăng S-70 khác ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn khi đó vẫn chưa được xác định. Cho đến nay, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về nguyên nhân vụ tai nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO. Nước này cũng duy trì nhiều đơn vị quân sự chính thức tham gia hoạt động chống khủng bố tại Iraq và Syria.

AS-532 Cougar là trực thăng vận tải quân sự hạng trung do Pháp sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua và phối hợp lắp ráp tổng cộng 30 chiếc vào thập niên 1990, gồm 10 chiếc biên chế cho lục quân và 20 chiếc của không quân.

Đội trực thăng Cougar của không quân do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS) tự lắp ráp, gồm 6 chiếc thuộc biến thể AS-532AL có khả năng chiến đấu và 14 chiếc AS-532UL phục vụ tìm kiếm, cứu nạn thông thường.