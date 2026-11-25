AP đưa tin, chiếc trực thăng AS-532 Cougar đã bị rơi ở khu vực miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cất cánh từ Eskisehir trong một chuyến bay huấn luyện tối 24/11.

"Chiếc trực thăng AS-532 Cougar thuộc lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, cất cánh từ căn cứ Eskisehir để thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, đã bị rơi. Chúng tôi đã tiếp cận được khu vực hiện trường máy bay rơi và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 5 thành viên phi hành đoàn tử nạn trong vụ rơi trực thăng.

Những đoạn video được đăng tải cho thấy các đội cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn gần Yorukakcayir, một ngôi làng cách trung tâm thành phố Eskisehir khoảng 15 km về phía Tây. Phần thân máy bay trực thăng bốc khói dường như đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Theo AP, đây là vụ tai nạn trực thăng thứ hai xảy ra với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hai tuần.

Trước đó, vào ngày 12/11, một chiếc trực thăng Sikorsky S-70 đã bị rơi gần Malatya ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.