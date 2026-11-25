Hiện trường vụ rơi trực thăng AS-532 Cougar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 24/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trực thăng AS-532 Cougar gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ căn cứ tại Eskisehir, khu vực phía tây bắc nước này, nằm giữa thủ đô Ankara và thành phố Istanbul. Vụ việc xảy ra chỉ 12 ngày sau vụ tai nạn trực thăng tương tự khiến 4 người tử vong.

“5 đồng đội anh hùng của chúng ta đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng thuộc lực lượng không quân, xảy ra khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Những hình ảnh phát sóng trên truyền hình cho thấy phương tiện cứu hộ khẩn cấp xuất hiện tại khu vực đồng bằng rộng lớn gần quận Tepebasi, tỉnh Eskisehir. Phi cơ dường như vỡ vụn khi tiếp đất, chỉ còn phần đuôi nguyên vẹn và bị lật ngửa.

Trước đó, vào ngày 12/11, vụ rơi trực thăng S-70 khác ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn khi đó vẫn chưa được xác định. Cho đến nay, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về nguyên nhân vụ tai nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO. Nước này cũng duy trì nhiều đơn vị quân sự chính thức tham gia hoạt động chống khủng bố tại Iraq và Syria.

AS-532 Cougar là trực thăng vận tải quân sự hạng trung do Pháp sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua và phối hợp lắp ráp tổng cộng 30 chiếc vào thập niên 1990, gồm 10 chiếc biên chế cho lục quân và 20 chiếc của không quân.

Đội trực thăng Cougar của không quân do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS) tự lắp ráp, gồm 6 chiếc thuộc biến thể AS-532AL có khả năng chiến đấu và 14 chiếc AS-532UL phục vụ tìm kiếm, cứu nạn thông thường.