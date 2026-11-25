Theo Reuters, chiếc trực thăng AS-532 Cougar thuộc biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn vào tối 24/11, sau khi cất cánh từ Eskisehir để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã được huy động tới hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu thông báo lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được xác máy bay, sau đó xác nhận cả 5 thành viên phi hành đoàn đều không qua khỏi.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Turkiyegazetesi

Hãng thông tấn Anadolu cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn nằm gần làng Yorukakcayir, thuộc huyện Tepebasi, cách trung tâm thành phố Eskisehir khoảng 15km về phía Tây.

Hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cho thấy phần thân trực thăng bị phá hủy gần như hoàn toàn, khói bốc lên từ đống đổ nát. Lực lượng cứu hỏa địa phương được triển khai để làm nguội xác máy bay.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz và Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus đã gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân tử vong và lực lượng vũ trang nước này.

Tính đến sáng 25/11 (giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Được biết, AS-532 Cougar là dòng trực thăng đa nhiệm hai động cơ, được quân đội nhiều nước sử dụng để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị, thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ hoạt động quân sự.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ 12 ngày sau khi một trực thăng quân sự khác của Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc dòng Sikorsky S-70, gặp nạn tại tỉnh Malatya hôm 12/11, khiến 4 quân nhân tử vong.