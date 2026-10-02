Rơi trực thăng quân sự Nga, 3 người chết

Theo Kyiv Post, ngày 1/10 một trực thăng quân sự Nga rơi tại huyện Anninsky, tỉnh Voronezh, khiến cả 3 người trên máy bay thiệt mạng. Truyền thông Nga đưa tin vụ việc, song hiện chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân tai nạn.

Theo báo VestiPK Voronezh, dẫn nguồn REN TV, chiếc trực thăng gặp nạn tại huyện Anninsky. Ba người có mặt trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.

Trong khi đó, trang tin Voronezh 24 cho biết chiếc trực thăng gặp nạn là loại Mi-8. Một số kênh Telegram và truyền thông Nga cũng đưa tin về vụ việc. Tuy nhiên, thông tin về loại máy bay chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Báo Obshchestvennaya Sluzhba Novostey cho biết đây là trực thăng quân sự và 3 người thiệt mạng đều là quân nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như nhiệm vụ mà tổ bay đang thực hiện.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi một máy bay quân sự Nga rơi tại tỉnh Amur, khiến 6 thành viên phi hành đoàn được thông báo thiệt mạng.

Tỉnh Voronezh nằm giáp Ukraine và có một số cơ sở quân sự, sân bay được lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong những năm gần đây, Nga ghi nhận nhiều vụ tai nạn hàng không quân sự gây thương vong. Nguyên nhân được công bố trong một số vụ là trục trặc kỹ thuật, trong khi nhiều sự cố khác vẫn đang được điều tra.

Tháng 3/2026, một máy bay vận tải An-26 rơi tại Crimea, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tháng 6 cùng năm, một máy bay ném bom Tu-22M3 gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện ở tỉnh Irkutsk, nhưng toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn thoát hiểm an toàn. Trước đó, tháng 5/2025, một trực thăng Mi-8 rơi tại tỉnh Oryol, khiến tổ lái thiệt mạng.

Gần đây nhất, ngày 29/9/2026, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi tại tỉnh Amur trong chuyến bay huấn luyện, khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không mang vũ khí và đã cử nhóm điều tra tới hiện trường để xác định nguyên nhân.