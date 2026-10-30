Rơi trực thăng quân sự Italy tại Bosnia và Herzegovina, 4 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ Quốc phòng Italy xác nhận 4 người thiệt mạng gồm 2 binh sĩ thuộc Lục quân Italy và 2 thành viên thuộc Quân đoàn Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Italy.

Toàn bộ 11 người bị thương trong tổng số 15 người trên máy bay đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Brcko. Hiện không có ai trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lực lượng Eufor cũng kêu gọi người dân không phát tán tin đồn thất thiệt và chỉ cập nhật qua các kênh thông tin chính thức.