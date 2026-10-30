Rơi trực thăng quân sự, 4 người thiệt mạng: Hình ảnh hiện trường

Một trực thăng quân sự của Italy tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) tại Bosnia và Herzegovina đã gặp nạn ngày 29/10, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Italy xác nhận thông tin và cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình EU tại Bosnia và Herzegovina. Trên máy bay có tổng cộng 15 người.

Ngoài 4 nạn nhân thiệt mạng, 11 người bị thương đã được đưa đi điều trị. Giới chức Italy cho biết, hiện không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch, đe dọa đến tính mạng.

Hiện trường chiếc trực thăng quân sự của Italy gặp nạn. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin, chiếc trực thăng rơi xuống khu vực làng Gorice, thuộc quận Brcko, Bosnia và Herzegovina. Những hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy chiếc trực thăng vận tải quân sự bị lật trên mặt đất, phần thân máy bay vỡ thành nhiều mảnh.

Hiện tại, Lực lượng duy trì hòa bình và an ninh của EU đang tiến hành cuộc điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng về vụ việc và sẽ công bố thêm thông tin khi được xác minh và khi thích hợp.