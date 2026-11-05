Rơi trực thăng ở Mỹ, 3 người thương vong

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một người đàn ông đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng sau khi chiếc trực thăng chở họ rơi xuống vịnh Biscayne gần Miami, Mỹ, hôm 4/11 (giờ địa phương).

"Chiếc trực thăng Robinson R44 II gặp nạn vào cuối buổi sáng ngày 4/11 gần Công viên Bill Baggs, ngoài khơi Key Biscayne, trong chuyến bay ghi hình các tàu thuyền trên mặt nước", Văn phòng cảnh sát trưởng quận Miami-Dade cho biết.

Hình ảnh này được trích từ video cho thấy lực lượng chức năng đến hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở Vịnh Biscayne, Florida, Mỹ, ngày 4/11/2026. Ảnh: WSVN-TV/AP.

Cảnh sát trưởng Rosie Cordero-Stutz phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày rằng hai người sống sót đã được đưa đến trung tâm chấn thương gần đó trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều cơ quan địa phương, cùng với tuần duyên Mỹ và Cơ quan Hải quan & Bảo vệ Biên giới Mỹ, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi các đơn vị tuần tra đường thủy của Văn phòng cảnh sát trưởng tiếp cận hiện trường, họ phát hiện một người dân đang cố gắng hỗ trợ một nạn nhân và đưa người này vào bờ. Lực lượng cứu hỏa Miami đã nỗ lực cứu sống nạn nhân, nhưng người này không qua khỏi, cảnh sát trưởng Cordero-Stutz cho biết.

Trong khi đó, các nhân viên của Cơ quan Hải quan & Bảo vệ Biên giới Mỹ đã tìm thấy hai người đàn ông còn lại trên trực thăng và bàn giao cho lực lượng cứu hộ Miami-Dade để đưa đến bệnh viện.

Bà Cordero-Stutz cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Nam Florida đã có mưa lớn trong vài ngày qua, nhưng chưa rõ thời tiết có phải là yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn trực thăng hay không.

Hình ảnh từ truyền hình về vụ tai nạn cho thấy chiếc trực thăng lật ngược dưới nước với hai phao màu vàng gắn dưới càng đáp. Những phao cứu hộ này được thiết kế để giúp trực thăng nổi trên mặt nước khi hạ cánh khẩn cấp.

Giới chức chưa công bố danh tính các nạn nhân trên trực thăng. Cảnh sát trưởng cho biết họ vẫn đang liên hệ với gia đình các nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 1/11, 9 người đã thiệt mạng khi một chiếc Learjet lao xuống đất ở Florida, Mỹ, và bốc cháy. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra vụ tai nạn này.