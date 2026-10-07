Rời Trại Buôn Người, Steven Nguyễn làm đại ca, khuyên Hồng Đào 'giải nghệ'

Mới đây, nhà sản xuất phim Người Mẹ Xấu vừa tung teaser trailer, hé lộ những thước phim đầu tiên phác họa hình tượng nhân vật do diễn viên Hồng Đào và Steven Nguyễn đóng chính. Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào và Steven Nguyễn hóa thân thành hai mẹ con, cùng có chung tần số "máu chiến".

Nếu nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ với một bà mẹ có nhiều "thói hư tật xấu", từ móc túi, trộm cắp đến gian lận cờ bạc thì Steven Nguyễn lại ghi dấu bằng hình ảnh một người con có vẻ ngoài lạnh lùng và cực kỳ giỏi võ.

Teaser mở màn với phân cảnh nhân vật Lạc (Steven Nguyễn) xuất hiện cực ngầu khi hay tin người mẹ tên Hồng (nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai) bị nhân vật do nghệ sĩ Kiều Trinh hù dọa. Được con trai chống lưng, Hồng Đào đã liên tiếp "vuốt má" bạn diễn vì lời xin lỗi thấy ghét. Bên cạnh đó, lời khẳng định đanh thép "ai còn ăn hiếp má tôi nữa, đừng có trách" cho thấy Lạc không phải kiểu người dễ dàng đụng vào và luôn đứng về mẹ.

Những phân cảnh tiếp theo đẩy nhịp lên cao với hàng loạt màn đối đầu. Lạc liên tiếp chạm trán các đối thủ, từ những cuộc ẩu đả tay đôi đến những tình huống có sự xuất hiện của các loại vũ khí. Câu nói của người mẹ: "Nó là thằng Lạc, con tao", cùng lời đáp lạnh lùng của Lạc "có ý kiến gì không" cũng phần nào xác định Lạc là một người chẳng ngán bất cứ ai.

Mặt khác, chứng kiến cuộc sống lộn xộn của mẹ, anh đã thẳng thắn đề xuất bà nên "giải nghệ" vì đã có tuổi. Diễn biến vẫn không có gì thay đổi khi mẹ vẫn "ngựa quen đường cũ" và Steven Nguyễn vẫn là người luôn có mặt kịp thời để giải cứu. Thế nhưng, Hồng Đào lại khiến khán giả suy ngẫm khi chốt lại teaser bằng lời nhắc nhở: "Mày mà có làm gì đi chăng nữa, không có ai nghĩ mày lương thiện đâu".

Sau khi Steven Nguyễn giới thiệu về "người mẹ mới" trên trang cá nhân, đông đảo khán giả vừa bày tỏ sự thích thú với giao diện lực lưỡng, cực bảnh, vừa thắc mắc không biết liệu với tạo hình này anh sẽ thuộc tuyến nhân vật chính diện hay là phản diện. Fan thích thú dự đoán: "Đoán nhẹ một người con ngỗ ngược nhưng mà tâm tính tốt".

Nhận xét về Steven Nguyễn, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết: "Steven là một diễn viên trẻ, mới và có khả năng hành động tốt. Yếu tố hành động của phim rất cao nên Steven là một trong những lựa chọn rất phù hợp cho vai diễn". Trong khi đó, nam diễn viên sinh năm 1991 cho biết vai diễn lần này là một kiểu nhân vật rất mới so với những vai trước đây anh từng tham gia.

Steven Nguyễn đang được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh rộng. Bên cạnh bộ phim Trại Buôn Người đang tạo cơn sốt phòng, dự kiến trong năm nay Steven sẽ ra mắt dự án Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu. Anh còn "giữ lịch" với nhiều dự án trong năm 2027 như Hoàng Hậu Cuối Cùng, Đặc Công Rừng Sác, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.