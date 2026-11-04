Rời tiệc sinh nhật, người đàn ông quay lại chém 3 người trong nhà anh trai

Ngày 4/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lý A Lềnh (41 tuổi, trú tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương) về tội Giết người.

Lý A Lềnh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 1/11, ông Lý A Tờ (46 tuổi, trú cùng thôn) mời em trai ruột là Lềnh cùng hàng xóm, họ hàng đến nhà ăn cơm, uống rượu mừng sinh nhật cháu. Đến khoảng 22h, Lềnh và mọi người ra về.

Khoảng 0h ngày 2/11, Lềnh cầm dao quay lại nhà anh trai, chém nhiều nhát vào ông Tờ, vợ và cháu gái của ông. Ba nạn nhân bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị. Sau khi gây án, Lềnh bỏ trốn lên rừng.

Khoảng 0h30 cùng ngày, Công an xã Mường Khương nhận được tin báo của ông Tờ.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng và người dân tổ chức truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 15h ngày 3/11, lực lượng chức năng bắt giữ Lềnh khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi phía sau nhà. Quá trình vây bắt bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia và nghi phạm.