Rối show – Khi di sản trở thành ngôn ngữ sáng tạo
Diễn ra từ ngày 13 đến 29/11 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 gợi mở câu chuyện: Từ vốn nghề, vốn di sản của Thủ đô, làm thế nào để tạo nên những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, khiến công chúng muốn tìm đến và trải nghiệm? Tại các không gian sáng tạo, câu chuyện ấy đang được cụ thể hóa qua từng chương trình nghệ thuật. Một trong những địa chỉ đó là CADAO Collective với “Rối Show”, nơi rối nước, rối bóng và những tích trò dân gian được kết hợp trong cách dàn dựng mới, mang đến cho khán giả trong nước và quốc tế một cách thưởng thức múa rối khác với hình dung quen thuộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/roi-show-khi-di-san-tro-thanh-ngon-ngu-sang-tao-246261108230004375.htm