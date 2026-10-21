Rời quê đến TP. Huế học đại học: Tân sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập

Tự lo những khoản chi tiêu đầu tiên

Một tháng sống ở Huế, Phạm Minh Đăng dự tính chi khoảng 4 - 4,5 triệu đồng cho các nhu cầu sinh hoạt. Là tân sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), nam sinh quê Gia Lai đang học cách quản lý khoản tiền dành cho cuộc sống xa nhà. Đăng bắt đầu tìm cách tiết kiệm bằng việc đi bộ đến trường nhiều hơn để giảm tiền xăng xe, dành phần tiết kiệm được cho những khoản phát sinh. Đây cũng là bước đầu làm quen với việc tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Khi không còn ở cùng gia đình, mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc, từ nhu cầu trước mắt đến những tình huống bất ngờ.

Phạm Minh Đăng - tân sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập sau khi rời Gia Lai đến Huế học đại học.

Đăng học cách cân đối chi phí sinh hoạt, chủ động tiết kiệm và sắp xếp cuộc sống cá nhân khi sống xa gia đình.

Trần Thị Tuyết Ngân - tân sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) cũng đang làm quen với bài toán tương tự. Rời Hà Tĩnh đến Huế học tập, Ngân thuê trọ để có không gian riêng, thuận tiện cho sinh hoạt và chủ động sắp xếp thời gian. Tiền thuê phòng mỗi tháng là 1,7 triệu đồng, trong khi tổng chi phí sinh hoạt dao động từ 3 - 5 triệu đồng.

Trần Thị Tuyết Ngân - tân sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) đến trường trong những ngày đầu tiên.

Với Ngân, áp lực lớn nhất là tự sắp xếp và cân đối các khoản tiền. Những công việc thường ngày giờ đây cô phải chủ động giải quyết. Từ việc quản lý chi tiêu đến tổ chức sinh hoạt, cuộc sống xa nhà đặt ra những yêu cầu mà trước đây Ngân ít phải tự mình lo liệu.

Ở tuổi 18, Đăng và Ngân bắt đầu học một kỹ năng quan trọng ngoài giảng đường: Quản lý cuộc sống cá nhân. Đó là biết ưu tiên những nhu cầu thiết yếu, cân nhắc khoản nào có thể tiết kiệm và chủ động hơn trước những phát sinh.

Nỗi lo ở lại phía sau mỗi chuyến đi

Nếu những khoản tiền sinh hoạt có thể được tính toán, nỗi lo dành cho gia đình lại không dễ giải quyết bằng những phép cộng, trừ. Với Đăng, điều khiến nam sinh lo lắng nhất khi học xa nhà là ba. Gia đình “gà trống nuôi con”, nên khi đến Huế, Đăng luôn thấp thỏm về sức khỏe của ba. Cùng với nỗi lo ấy là suy nghĩ về khả năng tài chính của bản thân. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng là một khoản không nhỏ, trong khi Đăng vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn về tài chính. Ở thành phố mới, Đăng phải dành thời gian cho việc học, làm quen với môi trường đại học và tổ chức cuộc sống riêng. Nhưng phía sau những công việc ấy vẫn là gia đình, nơi Đăng luôn hướng sự quan tâm, mỗi khi nghĩ đến những điều bản thân chưa thể làm được.

Với Đăng, sống xa nhà không chỉ là thay đổi nơi ở. Đó còn là cảm giác muốn chia sẻ trách nhiệm với người thân, trong khi bản thân vẫn đang ở những bước đầu tiên của tuổi trưởng thành. Ngân cũng trải qua những khó khăn riêng. Cô cho biết, điều khó nhất khi sống xa gia đình là nỗi nhớ nhà, việc tự thu chi và phải tự làm mọi thứ. Khi chuyển đến một môi trường mới, những công việc tưởng chừng đơn giản cũng đòi hỏi nữ sinh phải chủ động hơn.

Tìm thấy nhịp sống riêng ở Huế

Dù có những bỡ ngỡ ban đầu, cả Đăng và Ngân đều tìm thấy lý do để gắn bó với TP. Huế. Đăng lựa chọn thành phố này bởi chi phí sinh hoạt tương đối phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Quan trọng hơn, không gian học tập bình yên của Huế phù hợp với tính cách, giúp nam sinh yên tâm theo đuổi giấc mơ báo chí.

Thông qua các hoạt động của nhà trường và CLB Báo chí, khoa Báo chí - Truyền thông, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), Đăng có cơ hội tiếp xúc với những góc nhìn mới, khám phá khả năng của bản thân và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ các anh chị đi trước. Môi trường đại học không chỉ mang đến kiến thức mà còn mở ra những trải nghiệm giúp nam sinh có nhiều góc nhìn khác nhau về ngành nghề đã chọn.

Đăng tham gia các hoạt động đầu tiên tại CLB bộ Báo chí, khoa Báo chí - Truyền thông.

Trong khi đó, Ngân ấn tượng với TP. Huế bởi truyền thống lịch sử, văn hóa và môi trường giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển bản thân. Cô cũng bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của sinh viên thông qua việc tham gia vào Đội Tình nguyện - Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế).

Ngân (thứ hai, từ phải sang) tham gia Đội Tình nguyện - Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), nữ sinh có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và hòa nhập với môi trường đại học.

Tham gia các hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, chương trình cộng đồng và những buổi sinh hoạt định kỳ, Ngân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các anh chị đi trước. Với cô, tình nguyện không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa mà còn là dịp đóng góp sức trẻ, làm những việc có ích cho cộng đồng. Những trải nghiệm ấy giúp Ngân mở rộng các mối quan hệ và tìm thấy sự gắn kết trong môi trường mới. Từ giảng đường đến các hoạt động tập thể, cuộc sống đại học dần có thêm những điều để mong đợi, bên cạnh nỗi nhớ gia đình và những lo toan thường ngày.

Trưởng thành từ những điều bình thường

Nhìn lại thời gian sống xa gia đình, Đăng xem đây là bước ngoặt giúp bản thân trưởng thành. Đăng học cách quản lý tài chính cá nhân, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao ý thức tự giác trong sinh hoạt hằng ngày. Đăng cũng mong muốn những bữa ăn của sinh viên được bảo đảm hơn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả. Theo Đăng, những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả sẽ giúp sinh viên duy trì sức khỏe để học tập và tham gia các hoạt động. Mong muốn ấy xuất phát từ một nhu cầu thiết thực của người trẻ đang tự tổ chức cuộc sống với nguồn kinh phí có hạn. Bên cạnh việc học và trải nghiệm, những điều kiện cơ bản như: Chỗ ở, bữa ăn và sức khỏe vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình đại học.

Rời quê đến TP. Huế, hai tân sinh viên mang theo những kỳ vọng về ngành học và tương lai, đồng thời phải tự giải quyết những vấn đề cơ bản của cuộc sống của hiện tại. Cuộc sống tự lập không bắt đầu bằng một dấu mốc to lớn mà được hình thành từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày: Chi tiêu thế nào, sắp xếp công việc ra sao, chăm sóc bản thân và giữ sự quan tâm dành cho gia đình. Với Đăng và Ngân, hành trình trưởng thành ấy đang bắt đầu từ những điều bình thường như thế.

Ảnh: NVCC