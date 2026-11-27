Nhắc đến Hoàng Sơn, nhiều khán giả nhớ tới một nghệ sĩ hài có lối diễn duyên dáng, hoạt ngôn, từng xuất hiện thường xuyên trên sân khấu và màn ảnh phía Nam. Hiện tại, cuộc sống của anh gắn với khu nhà vườn rộng lớn trên một quả đồi ở Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Ngôi Sao, nam nghệ sĩ đã sở hữu mảnh đất này từ nhiều năm về trước, lúc khu vực này vẫn còn thưa thớt dân cư. Qua thời gian, chính tay anh đã quy hoạch, xây dựng cơ ngơi và phát triển vườn tược. Tổng thể khuôn viên được phân chia làm hai khu vực rõ rệt: ngôi nhà chính tọa lạc ở vị trí trung tâm, bao bọc xung quanh là vườn cây ăn quả, tiểu cảnh cùng phần đất cho người dân địa phương thuê để trồng dâu nuôi tằm.

Cơ ngơi rộng 9.000m² của Hoàng Sơn tại Lâm Đồng. Ảnh chụp màn hình

Tổng diện tích khuôn viên gần 9000m2. Ngoài căn nhà chính, nam nghệ sĩ còn xây thêm một căn nhà phụ dành cho người làm. Phía sau là khoảng đất rộng để trồng cây ăn trái. Không chỉ mua đất để xây một nơi nghỉ dưỡng, Hoàng Sơn còn dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc khu vườn. Anh cho biết mình không cho sử dụng thuốc sâu trong khu vực trồng trọt, mong muốn có nguồn rau củ sạch phục vụ gia đình.

Bởi diện tích khuôn viên quá rộng lớn nên công việc chăm nom vườn tược của anh gần như nối tiếp không ngừng. Hoàng Sơn chia sẻ bản thân vẫn còn ấp ủ rất nhiều kế hoạch cải tạo, bổ sung thêm nhiều giống cây mới và lên dự định tiếp tục khai hoang những khoảng đất trống chưa được tận dụng.

Hoàng Sơn còn dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc khu vườn. Ảnh chụp màn hình

Dù có nhà ở thành phố, Hoàng Sơn vẫn dành phần lớn thời gian tại nhà vườn Lâm Đồng. Cuộc sống ở đây cũng không quá vắng vẻ như nhiều người có thể hình dung. Gia đình có người làm ở cùng, những nông dân thuê đất thường xuyên qua lại trò chuyện. Thỉnh thoảng, anh đón bạn bè, người thân lên thăm và nghỉ dưỡng.

Trước khi tận hưởng chuỗi ngày an nhiên bên khu vườn tại Lâm Đồng, Hoàng Sơn từng giữ vị thế là một trong những tên tuổi kỳ cựu của sân khấu hài miền Nam. Khán giả từng yêu mến Hoàng Sơn qua các chương trình Gala cười, những tiểu phẩm mang phong cách Nam Bộ và nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Vị đắng tình yêu, Đời hát rong, Người tốt một ngày.

Hoàng Sơn là một trong những tên tuổi kỳ cựu của sân khấu hài miền Nam. Ảnh: NVCC

Một thời gian, nam nghệ sĩ nổi tiếng với lịch diễn dày đặc. Trong chương trình Nhà có khách, nghệ sĩ Thúy Nga từng nhắc lại giai đoạn Hoàng Sơn hoạt động rất sôi nổi, có đêm chạy hơn chục show ở nhiều tụ điểm khác nhau.

Nữ danh hài Thúy Nga cũng từng hé lộ về đường tình duyên của người đồng nghiệp thân thiết. Theo chia sẻ từ cô, vợ chồng Hoàng Sơn và Diệp Thanh từng trải qua không ít lần hợp rồi tan trước khi chính thức về chung một nhà. Được biết, bà xã Diệp Thanh vốn xuất thân là người mẫu và cũng chính là bạn học cùng khóa với nam nghệ sĩ.

Hoàng Sơn và bà xã Diệp Thanh. Ảnh: FBNV↵

Sau khi kết hôn, cả hai xây dựng gia đình và có ba người con, gồm hai trai, một gái. Con trai lớn của Hoàng Sơn là Nguyễn Phạm Hoàng Hải, hiện hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong vài năm trở lại đây, nam nghệ sĩ vẫn góp mặt vào một vài sản phẩm do con trai cả đứng ra thực hiện. Nổi bật nhất là dự án web drama Đây là ông già của tao (ra mắt năm 2022), nơi Hoàng Sơn vừa trực tiếp tham gia diễn xuất, vừa kiêm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất.

Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận công việc liên quan đến truyền thông và quảng cáo cho một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Có thể thấy, tuy đã giảm bớt tần suất chạy show dày đặc như trước, Hoàng Sơn vẫn duy trì các công việc cá nhân và chưa dừng hẳn niềm đam mê nghệ thuật.