Rơi oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 tại Nga, 6 quân nhân thiệt mạng

Vụ tai nạn khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương. Quân nhân may mắn sống sót đã lập tức được chuyển tới cơ sở y tế để điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: EXILENOVA+

Chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực hẻo lánh không có người sinh sống thuộc tỉnh Amur, gần làng Krasnoyarovo bên sông Zeya và nằm gần biên giới với Trung Quốc. Địa điểm rơi nằm cách căn cứ không quân chiến lược Seryshevo khoảng 30 km về phía bắc.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, chiếc Tu-95 hoàn toàn không mang theo bất kỳ vũ khí hay đạn dược nào. Chính quyền địa phương cho biết phi hành đoàn "đã làm tất cả những gì có thể để điều khiển máy bay tránh xa các khu dân cư" trước khi va chạm, nhờ đó không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào dưới mặt đất.

Ngay sau sự việc, Bộ Quốc phòng Nga đã cử một ủy ban điều tra thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Hiện giới chức Nga chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, một số báo cáo sơ bộ từ các nguồn tin truyền thông và an ninh Nga nhận định máy bay có thể đã bốc cháy động cơ dẫn đến phát nổ nhiên liệu, hoặc gặp sự cố hỏng 3 trong số 4 động cơ ngay trong quá trình cất cánh.

Một chiếc Tu-95 của Nga. Ảnh: CC/Sergey Kustov

Tu-95, hay còn gọi là phiên bản Tu-95MS, là loại oanh tạc cơ chiến lược cỡ lớn bốn động cơ cánh quạt tua-bin do Liên Xô phát triển, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1952 và chính thức đưa vào biên chế từ năm 1956. Với trang bị động cơ Kuznetsov NK-12 quay ngược chiều, Tu-95 đạt tốc độ bay hành trình khoảng 920 km/h và tầm bay lên tới 12.000 km, hiện giữ kỷ lục là dòng máy bay cánh quạt tua-bin nhanh nhất thế giới.

Là một thành tố thuộc bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của Nga, dòng máy bay này có khả năng mang theo tối đa 6 tên lửa hành trình như Kh-101 thế hệ mới hoặc các dòng Kh-55 và Kh-555. Trong suốt thời gian diễn ra xung đột với Ukraine, quân đội Nga thường xuyên sử dụng Tu-95 để phóng tên lửa hành trình.