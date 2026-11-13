Rời Nvidia, Jensen Huang từ bỏ số cổ phiếu 108 triệu USD chưa được trao quyền sở hữu

Cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia, ông Jensen Huang, phát biểu tại phiên thảo luận đặc biệt về trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), khối tài sản của ông Huang hiện được ước tính ở mức 138,4 tỷ USD. Số cổ phiếu ông phải từ bỏ chỉ tương đương khoảng 0,08% tổng tài sản ròng.

Chính sách đãi ngộ bằng cổ phiếu của Nvidia quy định các đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU) chưa được trao quyền sở hữu sẽ bị hủy khi một giám đốc điều hành chấm dứt thời gian làm việc liên tục tại công ty.

Hiện ông Huang nắm giữ khoảng 346.000 đơn vị cổ phiếu loại này và dự kiến được nhận thêm khoảng 310.000 cổ phiếu thông qua chương trình thưởng cổ phiếu của công ty, với điều kiện Nvidia đạt được những mục tiêu hiệu quả hoạt động nhất định.

Khác với nhiều giám đốc điều hành (CEO) trong lĩnh vực công nghệ, tài sản của ông Huang chủ yếu đến từ việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Nvidia, thay vì các quyền chọn mua cổ phiếu hoặc những hình thức đãi ngộ bằng cổ phiếu khác.

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, ông Huang nắm giữ khoảng 3,5% quyền biểu quyết tại Nvidia, tập đoàn có trụ sở ở Santa Clara, bang California (Mỹ). Số cổ phiếu này chiếm gần 97% tổng tài sản của ông.

Do Nvidia chỉ phát hành một loại cổ phiếu duy nhất, ông Huang không có quyền biểu quyết ưu tiên đặc biệt. Nhà đồng sáng lập 63 tuổi này từng nhận mức thù lao bằng tiền mặt khoảng 7,5 triệu USD/năm trong hai năm gần nhất, một khoản không đáng kể so với tổng tài sản ròng của ông.

Dù vậy, việc từ chức đã gây ra tổn thất tức thời đối với tài sản cá nhân của ông Huang. Cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 14% trong phiên giao dịch tại New York, trước khi thu hẹp mức giảm và đóng cửa ở mức 166,19 USD/cổ phiếu, giảm 4,3%. Diễn biến này khiến tài sản ròng của ông Huang giảm hơn 6 tỷ USD.

Ngày 12/11, tập đoàn Nvidia thông báo ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO), chấm dứt 33 năm lãnh đạo tập đoàn mà ông đồng sáng lập.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời giao ông Harvey Jones giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và xúc tiến tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Gia nhập Nvidia năm 2013, bà Kress có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính và đã góp phần vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của tập đoàn. Tuy nhiên, việc tìm người thay thế ông Huang được đánh giá là thách thức lớn, bởi ông đã gắn bó với Nvidia từ khi công ty thành lập.

Sự ra đi của ông Huang đẩy tập đoàn có giá trị 4.000 tỷ USD vào tình trạng bất định. Diễn biến này cũng có thể làm xáo trộn hệ sinh thái AI mà ông góp phần xây dựng thông qua việc sử dụng nguồn tiền mặt ngày càng lớn của Nvidia để tái đầu tư vào các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, các nhà cung ứng và những phòng thí nghiệm AI hàng đầu.

Ông Michael Feldman, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý đầu tư ClearBridge Investments, cho rằng rủi ro không nằm ở khả năng Nvidia đột ngột mất đi định hướng phát triển công nghệ, bởi lộ trình này về cơ bản đã được xác định cho nhiều năm tới. Theo ông, thách thức chủ yếu nằm ở khâu triển khai. Ông Huang là người giữ vai trò điều phối chính trong một hệ thống hoạt động vô cùng phức tạp. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều điểm nghẽn thực sự, năng lực điều phối của ông tự thân đã trở thành một lợi thế cạnh tranh của Nvidia.

Được thành lập năm 1993, Nvidia chuyên thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU). Ban đầu, loại linh kiện này được sử dụng để xử lý hình ảnh 3D trong các trò chơi điện tử, nhưng hiện đã trở thành nền tảng phần cứng quan trọng của các hệ thống AI.