Rời nội đô hơn 30 km, sinh viên sống thế nào ở Hòa Lạc?

Sau cánh cổng là một đô thị đại học

Từ trung tâm Hà Nội, dọc theo tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đi hơn 30 km, cảnh phố xá dần lùi lại phía sau. Con đường dần dẫn về Hòa Lạc, nơi Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội rộng hơn 1.100 ha tọa lạc. Trên đoạn đường ấy, một số vị trí của dự án tuyến metro số 5 Hà Nội, kết nối Văn Cao - Hòa Lạc cũng đang rục rịch thi công.

Gần một giờ di chuyển, cánh cổng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc hiện ra. Bước qua cổng, điều gây ấn tượng đầu tiên là quy mô. Những tuyến đường nội khu rộng, trải nhựa, nối các khu chức năng nằm cách nhau khá xa. Hai bên đường là những hàng cây đang lớn dần, nhiều đoạn đã tạo thành những khoảng bóng mát.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây, với quy mô hơn 1.100 ha. Đây là cơ sở giáo dục đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Phúc Đức.

Phần lớn diện tích khu đô thị được phủ bằng những mảng cây xanh, thảm thực vật, xen lẫn những công trình cao tầng hiện đại đã đi vào hoạt động và đang thi công. Các khu chức năng nằm khá xa nhau. Với người lần đầu đến đây, việc tìm đường không dễ dàng. Hệ thống biển chỉ dẫn xuất hiện ở nhiều vị trí và dịch vụ xe đạp điện nội khu giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Không khí nơi đây mát mẻ hơn hẳn dù tiết trời oi nóng. Không gian rộng lớn, yên tĩnh, gần như không có tiếng còi xe, thay vào đó là tiếng chim từ những vạt cây xanh ven đường.

Phần lớn diện tích khu đô thị được phủ bằng những mảng cây xanh, thảm thực vật, xen lẫn những công trình cao tầng hiện đại đã đi vào hoạt động và đang thi công. Ảnh: Phúc Đức.

Rời khu giảng đường, tôi theo chân một nhóm sinh viên vừa tan học ca sáng đi qua một lối tắt nối khu vực trường với Quốc lộ 21A.

Ra khỏi khuôn viên đại học, một nhịp sống khác hiện ra. Nhà dân, phòng trọ, cửa hàng tiện lợi, quán ăn và các loại hình dịch vụ dành cho sinh viên đang xuất hiện ngày một nhiều.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, giá cả hàng hóa, dịch vụ tại khu vực này không thấp hơn là bao so với nội đô Hà Nội. Phòng trọ dao động từ khoảng 2 triệu đến 5-6 triệu đồng/tháng, tùy loại. Giá điện tại một số khu trọ hơn 3.000 đồng/kWh. Một suất cơm bình dân được xem là "bèo" nhất cũng khoảng 40.000 - 45.000 đồng; nếu gọi thêm món, chi phí tiếp tục tăng.

Nhịp sống phía sau giảng đường

Giữa giờ nghỉ trưa, một nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tan học ghé vào quán mua cơm. Qua câu chuyện với các sinh viên, những vấn đề rất đời thường như phòng trọ, tiền ăn, đường đi và nhịp sống tại Hòa Lạc dần hiện ra rõ nét hơn.

Rời Thanh Xuân (Hà Nội) để lên Hòa Lạc học tập, Nguyễn Hoàng Dũng, sinh viên năm thứ hai ngành Kỹ thuật xây dựng, không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới. Theo Dũng, cơ sở vật chất tại khu vực trường khá tốt. Không gian rộng rãi, việc đi lại trong khuôn viên cũng thuận tiện hơn so với cuộc sống học tập trước đây ở nội đô.

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Dũng cùng nhóm bạn ghé vào quán mua cơm. Ảnh: Phúc Đức.

Dũng hiện thuê trọ bên ngoài cùng một người bạn. Căn phòng có giá khoảng 2 triệu đồng/tháng, tiền phòng chia đôi. Tiền nước khoảng 50.000 đồng/tháng. Những ngày học cả sáng lẫn chiều, không có thời gian nấu ăn, Dũng phải mua cơm bên ngoài với giá khoảng 40.000 đồng/suất. Tiền xăng xe mỗi tháng khoảng 200.000 đồng.

Từ nơi trọ đến trường, Dũng mất chưa đến 10 phút di chuyển. Một trong những tuyến đường sinh viên thường sử dụng là đường tắt qua khu vực còn nhiều đoạn đường đất.

Với Dũng, cuộc sống tại Hòa Lạc hiện chưa có quá nhiều bất tiện. Một số bạn cho rằng khu vực này ít chỗ vui chơi, nhưng nam sinh không coi đó là vấn đề lớn bởi bản thân ít có nhu cầu đi chơi. "Em thấy mọi thứ bình thường, điều kiện học tập tốt", Dũng nói.

Nếu một ngày của Dũng khá gọn gàng thì lịch sinh hoạt của Nguyễn Mai Phương, sinh viên năm nhất Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, lại kín hơn.

6h30 mỗi ngày, Phương thức dậy, chuẩn bị cá nhân rồi khoảng 7h đến trường. Những ngày học cả sáng và chiều, nữ sinh học liên tục đến khoảng 17h. Bữa trưa nhiều hôm được giải quyết ngay gần giảng đường vì không đủ thời gian trở về phòng trọ.

Mai Phương cùng bạn ở chung mua sắm nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Phúc Đức.

Hết giờ học, Phương lại đi làm thêm tại một siêu thị ở khu vực khác với mức thù lao khoảng 25.000 đồng/giờ. Khoản thu nhập này đủ để nữ sinh trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tiền học vẫn do gia đình hỗ trợ.

Mỗi tháng, gia đình gửi cho Phương khoảng 3-4 triệu đồng để chi tiêu. Phòng trọ có giá 3 triệu đồng/tháng, hai người ở chung. Tiền điện khoảng 3.000 đồng/kWh; tiền nước và dịch vụ khoảng 150.000 đồng/người/tháng.

Nếu Dũng cho rằng việc di chuyển trong khuôn viên trường khá thuận tiện thì Phương lại đặc biệt lưu ý đến những con đường bên ngoài. Theo nữ sinh, khu vực xung quanh nơi học hiện đã có khá nhiều cửa hàng, quán ăn và những tiện ích cơ bản phục vụ cuộc sống sinh viên.

Với Lâm Quảng Minh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, những ngày đầu ở Hòa Lạc bắt đầu bằng cảm giác bỡ ngỡ. Từ Thái Nguyên xuống nhập học, Minh thuê một phòng ở một mình với giá khoảng 4 triệu đồng/tháng. Căn phòng được Minh mô tả giống dạng căn hộ mini, sạch sẽ. Tiền điện khoảng 3.000 đồng/kWh, tiền dịch vụ 200.000 đồng/tháng, còn tiền nước được tính riêng.

Lâm Quảng Minh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Phúc Đức

Điều khiến Minh hài lòng là không gian ở đây không quá đông đúc như Hà Nội. Khuôn viên trường sạch, đẹp và rộng rãi. Nhưng sống ở một khu vực đang phát triển cũng có những khoản chi khiến Minh phải lưu ý. "Em thấy giá cả ở đây khá đắt, nhất là ăn uống và giá cả ở một số hàng tạp hóa", Minh cho biết.

Mới nhập học, Minh chưa có nhiều trải nghiệm về các dịch vụ vui chơi, giải trí xung quanh. Một ngày bình thường của nam sinh này bắt đầu từ khoảng 6h30. Những hôm học cả ngày, Minh ăn trưa ngay tại trường hoặc khu vực gần trường, sau đó tiếp tục học đến chiều. Trở về phòng, sinh hoạt cá nhân rồi một ngày học tập kết thúc.

Ba sinh viên, ba nhịp sống khác nhau, nhưng câu chuyện của họ cùng gặp nhau ở một điểm: sống và học tập tại Hòa Lạc không chỉ là câu chuyện về khoảng cách. Đó còn là bài toán tiền trọ, điện nước, ăn uống, xăng xe, việc làm thêm và những tiện ích thiết yếu của cuộc sống hàng ngày.

Dòng xe máy của sinh viên nối nhau trên những con đường rợp bóng cây xanh, hướng về các giảng đường. Ảnh: Phúc Đức

Với mỗi sinh viên, từng khoản chi có thể không quá lớn. Nhưng cộng lại, chúng trở thành một phần đáng kể trong chi phí học đại học mà mỗi gia đình phải tính toán khi con em chuyển đến khu vực này.

Đầu giờ chiều, khi các lớp học bắt đầu ca học mới, dòng xe máy của sinh viên nối nhau trên những con đường rợp bóng cây xanh, hướng về các giảng đường.

Nhịp sống trong khu đô thị đại học lại trở nên sôi động sau khoảng thời gian nghỉ trưa. Sinh viên vào lớp, tôi rời Hòa Lạc, mang theo ấn tượng về một môi trường học tập rộng rãi, xanh mát, hiện đại và đang từng ngày hoàn thiện.