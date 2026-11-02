Rơi máy bay tại Florida: 9 người thiệt mạng, 600 người phải sơ tán

Nhân viên ứng cứu khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh Reuters.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), vụ tai nạn xảy ra gần đường Military Trail, khu vực giữa đại lộ Cresthaven và 10th Avenue North. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở Texas và đang trên đường tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đã xác nhận số người tử vong và gọi đây là một "thảm kịch kinh hoàng". Hiện giới chức vẫn chưa công bố danh tính của 9 nạn nhân.

Mặc dù không có báo cáo về thương vong trên mặt đất, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả chiếc máy bay rơi xuống "giống như một quả tên lửa". Vụ va chạm đã tạo ra một bãi mảnh vỡ lớn. Hiện có khoảng 600 người dân địa phương đang cần nơi trú ẩn do hiện trường vụ tai nạn đã chặn lối vào một khu nhà di động, khiến họ không thể về nhà.

Theo hồ sơ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), đây là vụ tai nạn hàng không gây tử vong nhiều thứ hai tại Mỹ trong năm nay, sau vụ rơi máy bay chở lính dù ở Butler, Missouri hồi tháng 6 khiến 12 người thiệt mạng.

Đây cũng là vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan đến dòng máy bay Learjet 60 theo dữ liệu từ Quỹ an toàn chuyến bay của Mỹ. Một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại máy bay này xảy ra năm 2008 tại Columbia, Nam Carolina khiến 4 người thiệt mạng.

FAA và NTSB đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Các điều tra viên của NTSB đã có mặt tại hiện trường và dự kiến sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo cung cấp thêm thông tin.