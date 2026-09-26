Rơi máy bay quân sự ở Congo, 13 người thiệt mạng

Theo Reuters, 13 người, trong đó có 3 sĩ quan quân đội, đã thiệt mạng hôm 25/9 khi một máy bay quân sự rơi ở Cộng hòa Dân chủ Congo, một quan chức cho biết.

Theo ông Remy Saki Bokinda, phó thống đốc tỉnh Kwango, chiếc máy bay đang trên đường từ thành phố Kikwit ở phía tây nam đến thủ đô Kinshasa thì gặp sự cố kỹ thuật và cố gắng hạ cánh xuống Kenge, thuộc tỉnh Kwango.

"Do không có đường băng nào ở Kenge, máy bay đã đâm vào một khu đất dân cư", ông nói.

Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội tại Kenge, Cộng hòa Dân chủ Congo (Ảnh: The Sun)

Thông tin thêm trên tờ Metro, tất cả những người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng sau khi xác máy bay bị lửa bao trùm.

Theo các quan chức, trong số các nạn nhân có cả những sĩ quan cấp cao.

Đoạn clip cho thấy mọi người vội vã chạy đến chiếc máy bay đang bốc cháy, khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ sườn đồi.

Trong một clip khác, thi thể của phi công được khiêng đi trên cáng.

Ông Bokinda cho biết, 12 người đã bị "cháy đến mức không thể nhận dạng", trong khi phi công được tìm thấy bên ngoài máy bay.

Cơ quan điều tra tai nạn hàng không của chính phủ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn này.

Tai nạn hàng không chết người không phải là hiếm ở Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia lớn thứ 2 châu Phi.

Quốc gia này từng đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều tai nạn hàng không nhất trong quá khứ, mặc dù chỉ chiếm 0,1% tổng lưu lượng hàng không toàn cầu.