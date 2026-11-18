Máy bay An-12 lao xuống đất, nổ tung

Một máy bay vận tải quân sự An-12 đã gặp nạn tại khu vực Kemerovo, thuộc vùng tây nam Siberia (Nga), khiến toàn bộ 19 người trên máy bay thiệt mạng. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay đã rơi tại một khu vực không có người sinh sống.

Máy bay vận tải quân sự An-12 Nga.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TASS

Tỉnh trưởng Kemerovo Ilya Seredyuk thông tin thêm máy bay rơi gần làng Yagunovo, song không nêu rõ loại phi cơ gặp nạn. Ông Seredyuk cũng đăng tải đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc, cho thấy nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đang có mặt tại khu vực với đèn cảnh báo bật sáng giữa màn đêm.

An-12 là vận tải cơ tầm trung được phát triển dưới thời Liên Xô, chuyên làm nhiệm vụ chuyển hàng hóa và lính đổ bộ đường không. Mỗi chiếc An-12 được trang bị 4 động cơ tua-bin cánh quạt, đạt tốc độ tối đa 780 km/h và trần bay 10.000 m. Phi cơ có thể chở tối đa 20 tấn hàng hóa, tầm bay 3.600 km với tải trọng hàng hóa tối đa.