Rơi máy bay ở CHDC Congo khiến 14 người thiệt mạng

Hai quan chức thiệt mạng được xác định là Trung tướng Mutombo Katalayi Tiende, Chánh án Tòa án quân sự, và Trung tướng Bakumi Likulia, Tổng kiểm toán Lực lượng vũ trang Congo.

Các báo cáo ban đầu cho biết phi công gặp sự cố kỹ thuật và cố gắng hạ cánh xuống đường băng cũ của Kenge. Nguồn: MXH

Đám cháy lớn bùng phát tại hiện trường máy bay rơi. Nguồn: MXH

Người phát ngôn quân đội CHDC Congo cho biết trong một tuyên bố: “Ngoài hai vị tướng, 12 thành viên khác trong đoàn cùng các thành viên phi hành đoàn cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn”.

Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay đang trên hành trình trở về thủ đô Kinshasa sau chuyến công tác tại Kikwit thì gặp sự cố kỹ thuật và rơi xuống khu vực Kenge. Toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng.

Quân đội CHDC Congo cho biết một cuộc điều tra đã được mở nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Cơ quan Hàng không Dân dụng CHDC Congo cho biết nguyên nhân chính xác của vụ rơi máy bay hiện vẫn chưa được xác định.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh quân đội CHDC Congo đang phải đối phó với nhiều nhóm vũ trang hoạt động tại nước này, đặc biệt ở khu vực phía đông. Trong số đó có lực lượng M23, nhóm phiến quân được cho là nhận sự hậu thuẫn từ Rwanda và đã mở nhiều đợt tấn công trong thời gian qua, chiếm giữ một số thành phố và khu vực chiến lược.