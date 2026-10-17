Rơi máy bay hạng nhẹ, 2 người thiệt mạng: Nhiên liệu rò rỉ tại hiện trường, lộ diện nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h55 chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường trên đường Bunnan ở Scone, khu vực nằm gần sân bay Scone.

Lực lượng cảnh sát sau đó đã xác nhận hai người đàn ông có mặt trên chuyến bay đều đã tử vong, tuy nhiên danh tính của các nạn nhân hiện vẫn chưa được công bố.

Đến 3h chiều, Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ New South Wales cho biết một xe cứu hỏa vẫn đang túc trực tại hiện trường gần trường đua Scone nhằm xử lý tình trạng rò rỉ nhiên liệu từ đống đổ nát của chiếc máy bay.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thiết lập và phong tỏa hiện trường để các sĩ quan chuyên trách bắt tay vào công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự cố đã được báo cáo lên Hiệp hội Hàng không Giải trí Úc và Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB).

Theo đại diện ATSB, phương tiện gặp nạn là loại máy bay được lắp ráp theo bộ kit và được đăng ký hoạt động dưới hệ thống hàng không giải trí.

Chính vì vậy, ATSB cho biết họ sẽ không trực tiếp tham gia điều tra vụ tai nạn này, do cơ quan không thụ lý điều tra các vụ rơi máy bay thuộc diện giải trí.