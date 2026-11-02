Rơi máy bay gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump, 9 người thiệt mạng

Theo Reuters, rạng sáng 2/11 giờ Việt Nam, một máy bay tư nhân dòng Learjet 60 đã rơi xuống khu dân cư gần Cresthaven, thuộc hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cũng xác nhận thông tin trên mạng xã hội X. Ông mô tả vụ tai nạn là một “thảm kịch kinh hoàng”.

“Vào lúc 12h50 theo giờ miền Đông Mỹ (tức 0h50 sáng 2/11 giờ Việt Nam), một máy bay Learjet 60 đã rơi xuống khu dân cư gần Cresthaven, bang Florida. Toàn bộ 9 người trên máy bay đều thiệt mạng”, ông Duffy viết.

Hiện giới chức chưa công bố danh tính của 9 nạn nhân.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Learjet 60 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas, đang trên đường đến Sân bay North Eleuthera tại Bahamas thì gặp nạn.

Địa điểm máy bay rơi cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 9 dặm (14,5 km). Theo CNN, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump rời một sân bay trong khu vực hơn một giờ trước khi xảy ra vụ tai nạn. Chưa có thông tin cho thấy vụ tai nạn liên quan đến ông Trump hoặc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Video vụ rơi máy bay được camera hành trình ghi lại. Video: Fox News

Hình ảnh từ camera hành trình do Fox News đăng tải cho thấy chiếc Learjet 60 lao xuống với tốc độ cao, phần mũi máy bay chạm đất trước khi phát nổ, tạo thành quả cầu lửa lớn.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả vụ tai nạn là một sự việc “thảm khốc”. “Trông giống như một quả tên lửa đang lao xuống”, ông DeSantis nói với các phóng viên. Theo Thống đốc Florida, mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng ra trên phạm vi rộng. Tuy nhiên, giới chức chưa ghi nhận thương vong đối với người dưới mặt đất.

Vụ tai nạn cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực lân cận. Ủy viên Hội đồng hạt Palm Beach Joel Flores cho biết khoảng 600 người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn cần được bố trí chỗ ở tạm thời an toàn.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang cử nhóm công tác đến hiện trường để hỗ trợ cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) phụ trách.

Ông Duffy cho biết FAA và Bộ Giao thông Mỹ đang theo dõi sát vụ tai nạn và sẽ tiếp tục công bố thông tin khi có thêm kết quả điều tra.

Theo NTSB, các điều tra viên sẽ kiểm tra hiện trường, thu thập bằng chứng và làm rõ những yếu tố dẫn đến vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố.