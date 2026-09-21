Rời Man United, tài năng trẻ JJ Gabriel gia nhập Barcelona?

Tương lai của tài năng trẻ JJ Gabriel đang trở thành chủ đề được quan tâm khi cầu thủ 15 tuổi được cho là đã có mặt tại Barcelona để trực tiếp trao đổi về khả năng chuyển tới khoác áo đội bóng xứ Catalonia.

Theo truyền thông quốc tế và TEAMtalk, JJ Gabriel đã bày tỏ mong muốn rời Manchester United và được cho là đã gửi yêu cầu hủy đăng ký với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, MU hiện chưa có ý định chấp thuận đề nghị này và vẫn muốn giữ chân một trong những tài năng được đánh giá cao tại học viện.

Gabriel sẽ bước sang tuổi 16 vào ngày 6/10. Đây được xem là thời điểm quan trọng đối với tương lai của cầu thủ trẻ, trong bối cảnh anh đang cân nhắc những lựa chọn tiếp theo cho sự nghiệp.

Barcelona đặc biệt quan tâm Gabriel. Theo các thông tin đăng tải, đội chủ sân Camp Nou đã có những cuộc trao đổi với phía cầu thủ về khả năng đưa tài năng trẻ người Anh tới Tây Ban Nha. Real Madrid cũng được cho là đã tiến hành liên hệ và có những cuộc thảo luận tích cực.

Với Manchester United, tình hình hiện tại đặt ra nguy cơ đội bóng có thể mất một trong những viên ngọc sáng giá của hệ thống đào tạo trẻ. CLB vẫn hy vọng có thể thuyết phục Gabriel thay đổi quyết định và tiếp tục phát triển tại Old Trafford.

Trong khi đó, việc Gabriel xuất hiện tại Barcelona khiến tương lai của cầu thủ này càng trở nên khó đoán. Nếu thương vụ chuyển tới Tây Ban Nha được thúc đẩy, Manchester United sẽ phải đối mặt với bài toán giữ chân một tài năng trẻ được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu quan tâm.