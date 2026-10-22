Rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra máu, người đàn ông 47 tuổi phát hiện ung thư trực tràng

Thông tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và phẫu thuật nội soi robot cho một trường hợp mắc ung thư trực tràng thấp.

Người bệnh B.V.S (nam, 47 tuổi) đến khám tại Bệnh viện K sau khoảng hai tuần xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, kèm đi ngoài phân lẫn máu. Qua thăm khám và nội soi đại trực tràng, các bác sĩ phát hiện khối u cách rìa hậu môn khoảng 2 cm, chiếm một phần lòng trực tràng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tiểu khung ghi nhận ung thư trực tràng thấp, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Đánh giá bằng chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực, bụng chưa phát hiện tổn thương di căn xa. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là ung thư biểu mô tuyến.

ThS.BS Trần Đình Tân - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1 nhận định đây là trường hợp đáng chú ý với khối u nằm ở vị trí rất thấp, chỉ cách rìa hậu môn khoảng 2 cm, đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật nhằm bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, đồng thời chú trọng bảo tồn chức năng và chất lượng sống cho người bệnh trong khả năng cho phép.

Theo các bác sĩ, đối với những khối u trực tràng nằm rất thấp như vậy, trước đây, nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật cắt cụt trực tràng và mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Ngày nay, với sự phát triển của phẫu thuật ung thư và các kỹ thuật bảo tồn cơ thắt, các bác sĩ có thể cân nhắc thực hiện phẫu thuật cắt gian cơ thắt ở những bệnh nhân phù hợp, nhằm vừa bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, vừa nỗ lực bảo tồn hậu môn cho người bệnh.

Ứng dụng phẫu thuật nội soi robot, tối ưu hóa hướng tới bảo tồn hậu môn

Ngày 16/10, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt bằng phương pháp cắt gian cơ thắt, kèm nạo vét hạch vùng bằng robot tại Bệnh viện K.

Theo ThS.BS Trần Đình Tân, trong những trường hợp này, việc giải phóng đại tràng, đặc biệt là hạ góc lách khi cần thiết có vai trò quan trọng di động đủ chiều dài đại tràng cho miệng nối. Thông thường, để tiếp cận thuận lợi các vùng phẫu thuật khác nhau, ê-kíp có thể cần thực hiện docking robot ở hai giai đoạn, tương ứng với hai vị trí thao tác khác nhau.

Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật này, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật docking một lần, cho phép triển khai tối ưu các bước phẫu thuật cần thiết mà không phải tháo và lắp đặt lại hệ thống robot giữa các giai đoạn. Điều này đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về vị trí đặt robot, hướng tiếp cận và chiến lược phẫu thuật ngay từ đầu.

Đặc biệt, dù chỉ docking một lần, hệ thống robot vẫn hỗ trợ phẫu thuật viên tiếp cận và thao tác tại vùng trực tràng thấp, nơi có không gian rất hẹp, sâu và đòi hỏi độ chính xác cao.

Các bác sĩ cho biết, sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện. Chỉ sau 1 ngày, bệnh nhân đã chủ động trong sinh hoạt. Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn hồi phục ban đầu, cho thấy người bệnh đang thích nghi với giai đoạn sau phẫu thuật.

Dù vậy, việc đánh giá đầy đủ kết quả điều trị vẫn cần căn cứ vào diễn biến tiếp theo, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ nếu có và kế hoạch theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

Theo các chuyên gia, với ung thư trực tràng, điều trị không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ khối u mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ tái phát và duy trì chất lượng sống cho người bệnh. Đặc biệt, với những khối u nằm sát ống hậu môn, các quyết định chuyên môn cần được cân nhắc kỹ lưỡng giữa yêu cầu điều trị triệt căn và khả năng bảo tồn chức năng.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa kéo dài, đại tiện ra máu kéo dài hoặc những thay đổi bất thường của cơ thể. Thăm khám sớm giúp phát hiện tổn thương, xác định giai đoạn bệnh và tạo điều kiện để bác sĩ xây dựng phương án điều trị phù hợp.