Rơi HCV SEA Games, VĐV Việt Nam bất ngờ giành HCĐ cử tạ ASIAD 2026

Chiều 24/9, thể thao Việt Nam đón tin vui khi Trần Minh Trí có được tấm huy chương đồng ở nội dung 65kg nam cử tạ ASIAD 2026. Thành tích này đáng ghi nhận bởi ban huấn luyện không đặt quá nhiều kì vọng vào Trần Minh Trí bởi anh thể hiện phong độ có phần bất ổn.

Ở SEA Games 33, Trần Minh Trí bất ngờ để mất tấm huy chương vàng SEA Games ở hạng cân 67kg. Anh tập luyện với cường độ cao hơn cùng sự tập trung đáng kinh ngạc. Minh Trí muốn lấy lại những gì đã mất ở đấu trường khó khăn hơn gấp nhiều lần Đông Nam Á.

Trần Minh Trí giành huy chương đồng ASIAD 2026.

Lực sĩ của Việt Nam đạt thành tích 139 kg ở nội dung cử giật. Đến nội dung cử đẩy, anh đạt thành tích 170 kg và vượt qua đô cử Eko Iriawan - huyền thoại Indonesia từng giành huy chương bạc Olympic. Với tổng cử 309 kg, Trần Minh Trí giành tấm huy chương đồng quý giá ở nội dung 65 kg nam.

Ở hạng cân này, Park Myong Jin (Triều Tiên) thi đấu rất xuất sắc và đạt thành tích 328 kg, giành huy chương vàng. Ngay phía sau anh là He Jueji (Trung Quốc) với mức tạ 327kg.

Năm nay, Đội tuyển cử tạ có chuyên gia Li Shunzhu (Trung Quốc) tham gia huấn luyện.

Môn cử tạ của ASIAD 20 tổ chức thi đấu 16 hạng cân. Nội dung nam thi đấu 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg. Nội dung nữ diễn ra các hạng cân 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ).