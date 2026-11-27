Khi những con rối Myanmar thức giấc

Mở màn đêm thi là chương trình Yoke Thé Pwe của Khin Maung Htwe cùng các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Truyền thống Htwe Oo Myanmar.Trong đời sống văn hóa truyền thống Myanmar, một buổi diễn Yoke Thé Pwe thường kéo dài suốt đêm, từ khoảng 21h - 22h tới rạng sáng hôm sau, với sự tham gia của nghệ nhân điều khiển rối, dàn nhạc dân tộc Saing Waing và các nghệ sĩ hát kể chuyện.

Tại Phú Quốc, chỉ trong 30 phút, đoàn đã chắt lọc những lớp diễn tiêu biểu nhất để giới thiệu tới khán giả quốc tế.

Chương trình mở đầu bằng nghi thức múa dâng các vị thần hộ mệnh, cầu mong buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi. Tiếp đó là chuỗi tiết mục lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên và thần thoại, gồm múa ngựa, màn giao đấu giữa Rồng và chim thần Garuda, điệu múa của thần khỉ Hanuman cùng cuộc đối đầu giữa hai chằn tinh đại diện cho thiện và ác.

Một trong những tiết mục gây ấn tượng là điệu múa của nhà giả kim Zawgyi, nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Myanmar. Tiết mục đòi hỏi kỹ thuật điều khiển rối phức tạp và thường được giao cho những nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Tại Liên hoan lần này, vai diễn được thể hiện bởi người con trai 22 tuổi của ông Khin Maung Htwe, đại diện thế hệ kế cận của gia đình nghệ sĩ.

Phần cuối chương trình đưa khán giả đến với một tích truyện Jataka về đôi chim thần Keinari và Keinera. Bị chia cắt bởi bão tố, đôi chim chờ đợi và thương nhớ nhau suốt 700 năm, trở thành biểu tượng của tình yêu chung thủy trong văn hóa Myanmar.

Khép lại chương trình là điệu múa đôi của Hoàng tử Mintha và Công chúa Minthamee trong trang phục cưới truyền thống, vẫn được người Myanmar sử dụng trong các lễ cưới ngày nay.

Sau buổi biểu diễn, ông Khin Maung Htwe chia sẻ rằng ông không xem Liên hoan là một cuộc tranh tài đơn thuần. “Tất cả các nghệ sĩ tham dự đều chung một mục đích: cống hiến hết mình để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và truyền thống của dân tộc", ông nói

Vị giám đốc nhà hát cũng dành tình cảm đặc biệt cho nước chủ nhà khi nói ngắn gọn nhưng chân thành: "Tôi yêu Việt Nam, bởi đất nước của các bạn thật thanh bình."

Người anh hùng của sử thi Ramayana

Nếu Myanmar đưa khán giả đến với thế giới rối dây truyền thống, thì Đoàn nghệ thuật múa rối APA Indonesia lại mở ra không gian huyền ảo của nghệ thuật rối bóng wayang qua tác phẩm Kumbakarna Gugur (Cái chết của Kumbakarna).

Lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana, vở diễn kể câu chuyện về Kumbakarna, người em khổng lồ của Quốc vương Rahwana xứ Alengka.

Khác với người anh nổi tiếng vì lòng tham và sự kiêu ngạo, Kumbakarna hiện lên là nhân vật chính trực, giàu danh dự. Ông phản đối việc Rahwana bắt cóc nàng Dewi Sinta nhưng vẫn chấp nhận ra trận khi quê hương bị tấn công.

Trong cuộc chiến với đội quân khỉ của Hoàng tử Rama do Hanoman dẫn đầu, Kumbakarna chiến đấu không phải vì sai lầm của anh trai mà vì trách nhiệm bảo vệ đất nước. Ông ngã xuống dưới những mũi tên thần của Rama, nhưng được ghi nhớ như biểu tượng của lòng trung thành và tình yêu quê hương.

Suốt 60 phút biểu diễn, nghệ sĩ dalang trẻ Pramariza Fadhlansyah vừa điều khiển các hình rối bóng phía sau màn chiếu, vừa đảm nhiệm vai trò kể chuyện. Cách dẫn dắt mạch truyện bằng giọng kể, âm nhạc và hình ảnh tạo nên sức hấp dẫn riêng của nghệ thuật wayang Indonesia.

Đoàn APA Indonesia đến từ Sanggar UNINDRA, được thành lập năm 2004 tại Đại học UNINDRA (Jakarta). Đây được xem là trường đại học không chuyên nghệ thuật duy nhất tại Indonesia vẫn duy trì hoạt động biểu diễn rối bóng phục vụ cộng đồng.

Mở đầu hành trình giao lưu quốc tế

Trước đêm thi, tại sân khấu Kiss Stage đã diễn ra hai suất giao lưu đầu tiên của Liên hoan với sự tham gia của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và đoàn Lunaria Marionette Show (Philippines).

Tối nay 28.11, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 tiếp tục với đêm diễn thi thứ ba gồm ba chương trình:

20h00: Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng với vở Cổng làng.

21h00: Đoàn Nhà hát Quốc gia Lào với Cái giá của sự bất cẩn.

21h35: Nhà hát Rối Cairo (Ai Cập) với Zat và chiếc váy đỏ.

Sau đêm mở màn quốc tế, khán giả tại Phú Quốc không chỉ được thưởng thức kỹ thuật điều khiển rối đặc sắc của các quốc gia mà còn có cơ hội khám phá những câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị nhân văn được kể bằng thứ ngôn ngữ không biên giới của nghệ thuật múa rối.